Existe un temor creciente de que el IRS comparta la información de los números ITIN de indocumentados con Migración.

Por Hugo Laveen

Los Estados Unidos llegaron el pasado lunes a la fecha límite para la presentación de impuestos federales y estatales, pero esta vez millones de inmigrantes indocumentados han preferido no hacer sus declaraciones al IRS, por miedo a que la información ligada a su número ITIN sea compartida con el Departamento de Migración.

Mientras que los políticos siempre han manejado que los indocumentados no pagan impuestos en Estados Unidos, el año pasado el IRS dio a conocer que alrededor de 4.5 millones de indocumentados presentó su declaración de impuestos, cifra que se obtuvo del número de personas que no teniendo un número de seguro social, hicieron sus declaraciones mediante el número ITIN.

El ITIN es el número de Identificación Individual del Contribuyente utilizado por quienes no tienen documentos migratorios, para pagar impuestos. Algunos de sus poseedores no son trabajadores, sino inversionistas o estudiantes extranjeros. No obstante, se entiende generalmente que la mayoría de los contribuyentes de impuestos usando un ITIN están en el país sin documentos migratorios.

La comunidad indocumentada, siempre ha estado preocupada de pagar sus impuestos y hacer su declaración, por una parte, con la esperanza de al fin del año recibir un reembolso del gobierno federal, y por otra parte, para tener algo positivo en su record ante un eventual proceso de legalización de su estatus migratorio.

Sin embargo la cosas han cambiado radicalmente desde la llegada de la actual administración a la Casa Blanca. En medio de la más cruenta escalada migratoria muchos indocumentados temen que el IRS comience a compartir información con ICE sobre su estado migratorio. Aún así, cuando el IRS está impedido de compartir su información con otras agencias gubernamentales como el Departamento de Seguridad Nacional, excepto en circunstancias limitadas.

De acuerdo con el Servicio del Defensor del Contribuyente, una oficina del IRS, contribuyentes con un ITIN el año pasado pagaron casi $ 24 mil millones en impuestos federales.

Sin embargo, las organizaciones de proveedores de servicios de impuestos en esta temporada hicieron notar que se estaba produciendo un descenso en el número de personas que se presentaron a hacer sus taxes con un número ITIN, principalmente en Arizona y California.

Enviar una declaración de impuestos con su nombre y la información actual de residencia es muy preocupante para la comunidad indocumentada pues teme que su información pueda llegar a caer en manos de la migra.