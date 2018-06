El secretario de Salud dijo que 2,047 niños siguen en albergues del gobierno

Nacional

El secretario de Salud, Alex Azar, afirmó este martes ante el Senado que su agencia hace lo posible por agilizar la reunificación de familias separadas en la frontera pero no puede devolver a niños a padres que siguen bajo custodia federal mientras se resuelven sus casos.

Durante una audiencia del Comité de Finanzas del Senado, Azar explicó que su agencia podría ubicar el paradero de los niños “en cuestión de segundos”, pero debido al “Acuerdo Flores” de 1997, las autoridades no pueden devolverlos a padres que siguen en centros de detención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“No los puedo reunir, sin embargo, mientras los padres estén bajo custodia, debido a que una orden judicial no permite que los niños estén con sus padres (detenidos) por más de 20 días”, explicó Azar, quien instó al Congreso a que “corrija eso”.

Azar dijo que el HHS no participó en la elaboración de la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal en la frontera pero la entidad se encarga de los niños una vez que son enviados a los albergues.

Aunque Azar llegó a la audiencia a rendir cuentas sobre asuntos de cobertura médica, afrontó duras preguntas de la bancada demócrata sobre los esfuerzos de reunificación de los más de 2,300 niños separados de sus padres en la frontera y enviados a albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del HHS.

Según Azar, su agencia aún tiene bajo custodia a 2,047 niños, aunque la cifra es cambiante conforme se ubica a los padres detenidos en la frontera desde el mes pasado.

A menos que el Congreso cambie el “Acuerdo Flores” de 1997 –como exigen la Administración Trump y sus aliados conservadores-, los niños seguirán en los albergues de ORR, entregados a otros familiares, o enviados a hogares de crianza –“foster homes, en inglés-, según los escenarios planteados por Azar.

Un segundo dictamen de 2016 también prohíbe que los niños permanezcan en centros de detención por más de 20 días.

Ante las numerosas preguntas de los senadores demócratas y algunos republicanos, Azar ofrecía pocos detalles sobre los niños en albergues, o evadió precisar cuánto tiempo tardará el proceso de reunificación familiar. El funcionario dijo que la agencia en realidad no adoptó un plan particular para atender esta crisis, sino que se ciñe a las normas para el manejo de niños no acompañados.

Azar dijo que las autoridades tienen que confirmar los vínculos familiares de las personas detenidas y revisar los antecedentes penales de los adultos, para asegurar que los niños no caen en manos de traficantes de personas.

A su turno, el senador demócrata por Florida, Bill Nelson, se quejó de que las autoridades no le permitieron siquiera entrar a visitar a 70 niños en un albergue de ORR en Homestead, y exigió explicaciones sobre la reunificación de familias.

Azar repitió su argumento de que mientras el Congreso no cambie las restricciones actuales, las autoridades federales no podrán entregar a los niños que fueron separados.