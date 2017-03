Leonardo Reichel

El 11 de marzo de 1702, hoy hace 315 años, salió a la luz pública ‘The Daily Courant’, primer periódico en idioma ingles, de publicación diaria. Fue publicado por primera vez por Edward Mallet y consistía en una página en dos columnas que prometió “dar noticias diarias e imparcialmente”, sin embargo, la mayoría de sus noticias eran extranjeras. El nombre de la publicación podia interpretarse como “La Corriente Diaria”.

La imprenta había sido inventada en 1436, pero no se utilizaba en la impresión de periódicos. El analfabetismo era común, el papel y la tinta eran caros, y la impresión seguía siendo difícil. Antes de los periódicos, los boletines oficiales del gobierno se distribuían mediante la talla de avisos en metal o piedra y colocándolos en lugares públicos. En China tenían hojas de noticias, llamadas tipao, que circulaban dentro de la corte. En el siglo VI, las noticias se imprimían en seda y se leían ante las multitudes.

El primer periódico europeo llegó en 1556 cuando el gobierno veneciano comenzó a imprimir una edición mensual. Estos fueron escritos a mano y pasaron de persona a persona. El primer periódico alemán llegó en 1605 mientras que el holandés siguió en 1618. El papel holandés vino como un folio, o una sola página impresa. El primer papel en inglés fue impreso en Amsterdam en 1620. El papel fue impreso en Inglaterra en 1621 y estaba lleno de noticias del continente. El primero con publicacieión diaria fue The Daily Courant.

La edición del 12 de abril de 1712 de The Daily Courant hizo que la Corona notara el pequeño papel y trajera un delito malicioso contra la prensa, por supusetamente querer socavar el poder de la corona. Hacia 1735, el periódico tuvo que cerrar y fue tomado por The Daily Gazetteer. El Principe Carlos lo reconoció en una occasion, cuando dijo que el Daily Courant fue “la víctima del columpio de un hacha ministerial”.