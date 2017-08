Uno de cada 6 pacientes asegurados gasta un tercio de sus ingresos en facturas relacionadas con el tratamiento, encuentra un estudio de EE. UU.

Muchos pacientes de cáncer de Estados Unidos quedan en shock con sus gastos de desembolso por la atención, y algunos gastan un tercio de sus ingresos en el tratamiento, encuentra un nuevo estudio.

El estudio observó la carga financiera del tratamiento del cáncer en personas con seguro de salud. La gran mayoría de participantes en el estudio tenían cobertura mediante un seguro privado o Medicare; el resto estaban en Medicaid, el programa de seguro gubernamental para los estadounidenses pobres.

A pesar de ello, el estudio encontró que típicamente los pacientes gastaban casi 600 dólares al mes en su tratamiento.

En general, un 16 por ciento dijeron que se enfrentaban a “un distrés financiero alto o abrumador”. Esos pacientes gastaban casi un tercio de sus ingresos mensuales en la atención del cáncer.

El Dr. Yousuf Zafar, investigador principal del estudio, usó el término “toxicidad financiera”.

“Los oncólogos hablan sobre las toxicidades del tratamiento para el cáncer. Pero también puede haber una toxicidad financiera que podría afectar la salud física y mental de los pacientes”, advirtió Zafar, oncólogo médico en el Instituto Oncológico Duke en Durham, Carolina del Norte.

Según otras investigaciones, dijo, las pesadas cargas financieras pueden incluso hacer que algunos pacientes abandonen el tratamiento.

En este estudio, los pacientes que se enfrentaban a costos inesperadamente altos dijeron que estarían menos dispuestos a pagar tratamientos futuros, en comparación con otros pacientes.

Pero no se sabe si las finanzas en realidad afectaron a las decisiones sobre el tratamiento, apuntó Zafar.

No es un secreto que el costo del tratamiento del cáncer en Estados Unidos puede ser astronómicamente alto. Por ejemplo, unos medicamentos “dirigidos” más nuevos, que se enfocan en las anomalías específicas de las células cancerosas, pueden costar miles de dólares al mes, según la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society).

A principios de año, la Red de Acción contra el Cáncer (Cancer Action Network) publicó su propio informe sobre los gastos de desembolso de los pacientes de EE. UU. Encontró que, en 2014, los estadounidenses gastaron casi 4 mil millones de dólares en la atención del cáncer.

Como el nuevo estudio, el informe observó a los pacientes con seguro, ya fuera a través de una empresa, de un plan de “Obamacare” para individuos (mediante la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio [Affordable Care Act]), o Medicare.

En promedio, los costos anuales de los pacientes variaron entre los 6,000 y los 10,000 dólares. Esto fue contando lo que pagaban por su prima mensual, deducibles y copagos de los servicios que su plan no cubría del todo.

Jennifer Singleterry, analista principal en la Red de Acción contra el Cáncer de la red oncológica, trabajó en el informe.

Dijo que el nuevo estudio resalta otra capa del problema: con frecuencia, los pacientes no están preparados para los costos de desembolso a los que se enfrentarán.

De los 300 pacientes encuestados, un 39 por ciento dijeron que su carga financiera era más alta de lo que habían anticipado, mostraron los hallazgos del estudio.

“Podría deberse en parte a una falta de comprensión sobre cómo funciona el seguro médico”, planteó Singleterry. Por ejemplo, la gente quizá no sepan que tendrán deducibles y copagos además de las primas que pagan.

Zafar dijo algo parecido. “Otras investigaciones encontraron que más o menos un 40 por ciento de los estadounidenses no saben qué es un deducible”, comentó.

Pero Singleterry señaló que incluso un “experto” podría tener dificultades para predecir cuánto costará un tratamiento para el cáncer. La atención médica no tiene un precio fijo, y el “extraño lenguaje” de los planes de seguro puede dificultar la comprensión sobre qué está cubierto, anotó.

No hay “soluciones simples”, dijo Singleterry.

Pero en un momento en que hay un debate sobre el sistema de atención de la salud del país, un par de cosas parecen estar claras, indicó. “Una es no quitarle a la gente su cobertura de atención de la salud”, declaró Singleterry.

Según la ley, la mayoría de planes privados de seguro deben limitar los gastos de desembolso que los pacientes pagan cada año. Mantener esa protección será vital, explicó.

Pero no es una garantía de que los pacientes no tengan que pagar una inmensa factura, lamentó Singleterry. Por ejemplo, si tienen que “salir de la red” para el tratamiento, quizá su plan de seguro no lo cubra del todo.

Zafar dijo que hay recursos para los pacientes con cáncer que no pueden permitirse la atención. Algunas compañías farmacéuticas, por ejemplo, tienen programas de asistencia financiera para los medicamentos que fabrican.

Animó a los pacientes a hablar con el médico si tienen problemas financieros. El centro médico podría tener asesores financieros o trabajadores sociales que puedan ayudar.

Zafar anotó que a veces a los pacientes les preocupa hablar sobre su situación financiera, porque temen que el médico o el hospital no les den toda la atención que necesitan.

“No tenga miedo de hablar con el médico”, aconsejó Zafar. “No afectará a su atención”.

Singleterry planteó otra cuestión. Aunque un plan de seguro deniegue la cobertura de un servicio, los pacientes “casi siempre” tienen el derecho a una apelación.

Los hallazgos se basan en 300 pacientes del Duke y tres de sus clínicas rurales. Fueron tratados por varios tipos de cáncer, como de colon, mama, pulmón y páncreas.

El informe aparece en la edición del 10 de agosto de la revista JAMA Oncology.

FUENTES: S. Yousuf Zafar, M.D., medical oncologist, Duke Cancer Institute, Durham, N.C.; Jennifer Singleterry, M.A., senior analyst, policy analysis and legislative support, American Cancer Society Cancer Action Network, Washington, D.C.; Aug. 10, 2017 JAMA Oncology, online