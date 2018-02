Nacional

El notorio narcotraficante mexicano y artista del escape Joaquín “El Chapo” Guzmán está deseoso de que comience su juicio pronto, declaró el jueves su abogado, después de que un juez federal estadounidense fijara el 5 de septiembre para la selección del jurado en su juicio por tráfico de drogas.

Guzmán está ansioso por refutar las conjeturas de que él está dispuesto a declararse culpable y cooperar con las autoridades estadounidenses, dijo el abogado defensor Eduardo Balarezo. Guzmán “quiere ir a juicio”, declaró Balarezo fuera de la corte federal en Brooklyn. “Él no está interesado en cooperar. No está interesado en hacer un trato”.

El abogado también repitió quejas sobre las condiciones en la cárcel de Manhattan donde Guzmán se encuentra recluido bajo régimen de aislamiento. En México, Guzmán escapó dos veces de la cárcel, la segunda vez a través de un túnel de 1,6 kilómetros (una milla) de largo excavado hasta la ducha en su celda.

La celda de Manhattan donde Guzmán pasa 23 horas al día “es demasiado calurosa o fría”, agregó Balarezo, quien aseguró que su cliente sufre “dolores de cabeza constantes”.

Durante la audiencia, el juez federal de distrito Brian Cogan denegó la solicitud de Guzmán de hablar en audiencia pública sobre su caso, después de que los fiscales expresaran temor de que pudiera estar tratando de enviar mensajes a sus allegados. El juez dijo que en el futuro necesitaría ser notificado de antemano sobre lo que Guzmán quería antes de poder hablar.

Guzmán fue enviado a Estados Unidos en 2017 para que enfrentara cargos de que su cártel de Sinaloa estuvo involucrado en el lavado de miles de millones de dólares y de que supervisó una campaña despiadada de asesinatos y secuestros.

A principios de este mes, el juez acordó retener los nombres de los jurados en el juicio a fin de impedir cualquier temor de que pudieran ser acosados o intimidados. Los miembros del jurado también serán escoltados hacia y desde el juzgado por agentes del Servicio de Alguaciles Federales y que estarán aislados de la gente mientras estén dentro.

Los fiscales ofrecieron “razones fuertes y creíbles” por las que los jurados necesitan protección, al mencionar que Guzmán acostumbraba usar sicarios para llevar a cabo miles de actos violentos durante más de dos décadas, escribió el juez en una orden.

En el pasado, Guzmán usó sus conexiones para seguir dirigiendo su imperio de las drogas desde detrás de las rejas, dijeron los fiscales. También afirman que en Estados Unidos “El Chapo” contó con el apoyo de criminales que no están bajo su control directo.

De ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.