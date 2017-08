Los intentos de suicidio son más comunes tanto en los acosados como en los acosadores

Los niños, adolescentes y adultos jóvenes que son víctimas de los ciberacosadores parecen tener el doble de probabilidades de hacerse daño a sí mismos o de intentar suicidarse que sus contrapartes que no son víctimas de ciberacoso, encuentra un nuevo estudio.

Los propios ciberacosadores tampoco son inmunes. También es más probable que tengan pensamientos suicidas y que realicen acciones suicidas, señalaron los investigadores británicos.

Pero no está claro si el ciberacoso provoca directamente la conducta suicida o si el vínculo entre ambas cosas es más complejo.

El estudio incluyó a más de 150,000 niños, adolescentes y adultos jóvenes de 30 países. Los investigadores les dieron un seguimiento a lo largo de 21 años.

Las personas que eran acosadas en línea eran más propensas a convertirse en ciberacosadoras, reveló la investigación. Y los chicos que eran tanto acosadores como víctimas tenían un riesgo particularmente alto de depresión y conductas suicidas.

“La prevención del ciberacoso se debe incluir en las políticas anti acoso de las escuelas”, comentó en un comunicado de prensa de la Universidad de Birmingham el investigador, Paul Montgomery, que trabaja en la universidad.

Las escuelas también deben enfocarse en conceptos más amplios, como el civismo digital y el respaldo paritario en línea para las víctimas, planteó Montgomery. Las escuelas también podrían enseñar cómo un testigo electrónico puede intervenir de forma adecuada, junto con intervenciones más específicas, como por ejemplo la manera de ponerse en contacto con las compañías de teléfonos celulares y los proveedores de servicios de internet para bloquear, educar o identificar a los usuarios.

“La prevención de y la intervención en el suicidio son esenciales dentro de cualquier programa integral contra el acoso”, dijo, “y debe incorporar un método que abarque a toda la escuela e incluya el aumento de la concienciación y el entrenamiento del personal y de los alumnos”.

FUENTE: University of Birmingham