Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ.— El clima de Arizona está cambiando.

La gente de Scottsdale se sorprendió al ver una nube en remolino de aire frío cerca de Talking Stick Resort el domingo por la tarde.

Un embudo de aire frío es una circulación de base alta, débil que se produce en una masa de aire frío. Se desarrolla bien por encima de la superficie de la tierra. Puesto que es alto basado y débil, rara vez afectan la superficie de la tierra, aunque pueden parecer amenazantes.

A diferencia de los tornados típicos, los embudos de aire frío se desarrollan en una masa superficial de aire frío y, a menudo, detrás de un paso frontal frío.

La nube es parte de un sistema de tormenta que trajo lluvia al Valle y nieve al norte del estado.

Las lluvias del valle y la nieve al norte del estado se mantuvieron en Arizona hasta el domingo, antes de que el sistema de tormenta que les originó tomara otro curso rumbo al noreste, el lunes.

Las alertas de inundación para los condados de Phoenix, Yavapai y Gila fueron cancelados desde el domingo. Sin embargo, hubo algunas pequeñas inundaciones urbanas y deslaves en el Valle.

“Estas lluvias han mostrado progresión hacia el este en las últimas horas y esperan que el grueso de esta lluvia continúe deslizando hacia el este hasta temprano por la tarde”, dijeron los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional en su debate sobre el clima en la mañana del lunes.

En el norte del estado, el Servicio Meteorológico Nacional de Flagstaff informó el domingo que nevadas comenzaron alrededor de las 12 am del domingo, con menos de una pulgada acumulándose hasta las 5 am. Los niveles de nieve oscilarán entre 6.000 y 7.000 pies.

Los meteorólogos medían 1,7 pulgadas de nieve en el aeropuerto de Flagstaff. Los totales de nevadas adicionales hasta el domingo por la noche de 1 “serán posibles en Flagstaff, 2” a 3 “en Forest Lakes y menos de 1” en Show Low.

Los Avisos sobre el clima invernal continúron por encima de 6.000 pies para el Mogollon Rim y las Montañas Blancas hasta las cinco de la tarde del domingo, pero el Servicio Meteorológico Nacional puede cancelar los avisos antes de que las nieves disminuyan. Hasta entonces, esperar las carreteras heladas en estas áreas.

Al noroeste de Sacramento, cerca de 200 personas fueron evacuadas el sábado como arroyos desbordantes convirtieron la ciudad de Maxwell en un estanque marrón, con algunos hogares obteniendo 2 pies de agua.

El jefe de bomberos Kenny Cohen dijo que cerca de 100 hogares y la escuela primaria se llenaron con un par de centímetros de agua antes de que el agua comenzara a retroceder. El área recibió cerca de 3 pulgadas de lluvia de sábado por la mañana. No se reportaron lesiones.