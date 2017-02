El Alcalde Greg Stanton no estaría dispuesto a liderar a favor de los inmigrantes indocumentados. Se espera que apostará a la SB 1070.

Por Hugo Laveen

Todo parece indicar que la petición para hacer de Phoenix una ciudad santuario será rechazada este miércoles por el consejo municipal, después que el abogado de la ciudad asegurara que aprobarla sería contra la ley.

La petición ciudadana pide al consejo declarar a Phoenix una ciudad santuario y detener a los oficiales de policía de Phoenix de coordinarse con ICE para aplicar las leyes de inmigración. El abogado de la ciudad dijo el lunes que la petición tiene dos problemas legales.

El término “ciudad santuario” no tiene una definición legal, y la policía de Phoenix trabaja con ICE como parte del SB 1070. No hacerlo violaría la ley estatal.

El abogado de la ciudad, Brad Holm, incluso emitió un memorando a los miembros del consejo instándolos a votar en contra de la petición ciudadana alegando que pide a la ciudad rechazar la petición.

“La cuestión de si alguna ciudad de Arizona puede ser una llamada ‘ciudad santuario’ ya está resuelta por la ley estatal”, dijo el alcalde Greg Stanton en un comunicado. “No voy a pedir a los oficiales de policía de Phoenix que violen conscientemente la ley”.

“No apoyo a Phoenix convirtiéndose en una ciudad santuario”, dice la concejal Thelda Williams en un comunicado. “La pérdida de fondos federales diezmará la seguridad de los programas de la ciudad, y nuestro futuro”.

Una declaración de la concejal Debra Stark dice: “Creo en respetar la ley estatal, y aprecio que el Departamento de Policía de Phoenix – y todos los departamentos de la Ciudad de Phoenix – establezcan políticas para asegurar que lo hagamos. Apoyo el seguimiento continuado por el Departamento de Policía de Phoenix de la Orden de Operaciones 4.48 “.

Los concejales Sal DiCiccio y Jim Waring han solicitado información adicional antes de la votación, pero ambos dicen que votarán en contra de la petición ciudadana. “De hecho estarías pidiendo a los agentes de policía que violen la ley”, dice Waring.

Dice que la petición parece apuntar a los miembros del consejo que pueden haber sugerido que Phoenix sea una ciudad santuario”.

El hombre que presentó la petición dice que su intención es “sacarlos de la cerca”. Rick Robinson dice que el zumbido que siguió escuchando fue que ningún miembro del consejo podría subir al plato y tomar una postura clara sobre la cuestión de la ciudad santuario.

Otros miembros del consejo no respondieron a las solicitudes de comentarios al final de la jornada laboral del martes.

Los defensores de la inmigración ya se están preparados para perder. El grupo Puente Arizona está reuniendo a la gente para hablar en la reunión del consejo de todos modos.

“No hay otra manera. Esto no es un ejercicio “, dice Francisca Porchas, Directora Organizadora de Puente. “Nuestro pueblo seguirá siendo atacado”.

Porchas dice que el grupo está dispuesto a tomar las cosas en un punto para obtener la atención del consejo.

“Puente no ha presionado a ninguno de esos concejales en forma real”, dice Porchas. “No de la forma en que presionamos al sheriff Arpaio, no de la forma en que presionamos a Jan Brewer”.