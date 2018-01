Por AZ Auto Body Shop

El catalizador o convertidor catalítico es un componente de la línea de escape del automóvil. Reduce la contaminación de los gases de escape que lo atraviesan.

Consta de un núcleo poroso de cerámica impregnado de una resina que contiene elementos nobles metálicos (también se le conoce como «panal de abeja»).

En un motor de gasolina: transforma el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno en sustancia no contaminante.

En un motor diésel: convierte el monóxido de carbono y los hidrocarburos incombustibles en dióxido de carbono en agua. Actualmente y cada vez más, se asocia el catalizador a un filtro de partículas que retiene las partículas del carburante diésel.

El catalitico es eficaz cuando está caliente, razón por la cual está instalado lo más cerca posible del motor (por lo general justo detrás del colector), de manera que alcance más rápidamente su temperatura de funcionamiento óptima. A veces consta de dos partes, con un pre-catalizador instalado antes del catalizador.

¿Cuándo cambiar un catalizador?

La vida útil media de un catalizador ronda los 120.000 km cuando no se ve afectado por un mal funcionamiento del motor.

Los gases incombustibles producidos por un fallo de encendido y también el aceite pueden contaminar el catalizador de manera irreversible. Las fugas de escape deterioran el catalítico y producen bolsas de aire que provocan un peligroso aumento de la temperatura.

Para garantizar la máxima vida útil del convertidor catalítico, se requiere un mantenimiento exhaustivo del motor (bujías, filtro del aire, sonda lambda).

Varios síntomas que indican desperfectos en el catalítico:

Humo opaco a nivel del escape.

Ruido metálico constante o fuertes vibraciones bajo el suelo: son los «panales de abeja», que se han desoldado y están sueltos en el interior del catalizador.

El convertidor catalítico está atascado y no deja pasar los gases de escape, lo cual pone en peligro el funcionamiento del motor. Falta potencia en la aceleración y el motor se cala con frecuencia.

Diagnóstico del funcionamiento del catalizador:

La forma más eficaz de diagnosticar el funcionamiento del catalizador es solicitar los servicios de un profesional para pasar el vehículo por un banco de diagnóstico. Además, este diagnóstico se efectúa cada dos años en cada inspección técnica a partir de que el vehículo tenga cuatro años.

¿Por qué cambiar un catalítico?

Si el catalizador está defectuoso, deja de controlar las emisiones de gas de escape y hace que el vehículo contamine más. Con ello se corre el riesgo de infringir la normativa en caso de control en carretera o inspección técnica.

Desmontaje del catalizador:

El coche debe estar frío al comenzar los trabajos. Elevar el coche sobre soportes de columna. Localizar el catalizador.

En algunos casos, para efectuar el recambio hay que hacer un corte a medida del tubo de origen. Y es que viene de fábrica en una sola pieza. Pero la pieza de recambio está diseñada para encajarla en el tubo después de cortar éste con una herramienta específica para tal fin o con una sierra de metales. Utilizar desoxidante para facilitar el desmontaje. Retirar los tornillos que fijan el catalizador al silenciador central y los tornillos que lo fijan al colector. Desmontar el catalizador. Montaje del catalizador:

Comparar el catalizador viejo con el nuevo. Colocarlo en posición. Engrasar las fijaciones con grasa de grafito. Instalar los accesorios (junta, arandelas, tornillos, etc.). Alinear el conjunto de la línea de escape. Apretar el conjunto de tornillos de la línea de escape. Arrancar el motor y comprobar que no haya fugas. Los elementos de escape nuevos están impregnados de parafina y exhalan humo cuando asciende la temperatura de la línea de escape.

