La humanista podría convertirse en la única mujer afroamericana en el Concilio

Samuel Leal | Noticias Cronkite

A la candidata Audrey-Bell Jenkins no le molesta un desafío. Reconoce que lograr ser la única mujer afroamericana en ocupar un puesto dentro del Concilio de la Ciudad de Phoenix sería un reto bienvenido.

Es por eso que Jenkins se ha lanzado a la contienda en la candidatura por representar al Distrito 5 en el Concilio de la Ciudad de Phoenix.

¿Qué la motivó a postularse para un cargo en el Distrito 5?

“Bueno, el cinco es mi número de la suerte. La razón por la que decidí postularme para un cargo político es porque sentí que es necesario que haya más defensa en nuestra arena política. También me desempeño como comisionado para la Comisión de Servicios Humanos de la Ciudad de Phoenix”.

“Abogar por apoyar a mis residentes y a la comunidad para averiguar qué es lo que quieren. Algunas personas pueden no tener voz y querer hablar. Tengo esa voz y quiero hablar en nombre de mi comunidad”.

¿Cuáles serían algunas de sus prioridades si fuera elegida para un cargo?

“Priorizaría el desarrollo de la fuerza laboral, mejores empleos e ingresos y nuestra creciente población sin hogar y la seguridad en el vecindario”.

¿Cree que la ciudad en general no es segura?

“No estoy diciendo que la ciudad no es generalmente segura. Pero hay preocupaciones que mis vecinos han tenido en el Distrito 5 cuando he estado preguntando y hablando con ellos. Soy muy de base. Se trata de la comunidad. Hay problemas con la población sin hogar. Sin embargo, hay alrededor de 40 familias por día que se inscriben en refugios y entran en una lista de espera. No se están inscribiendo para tener un lugar para quedarse. Eso empuja a nuestra población sin hogar a los parques, frente a las tiendas. Así que es la seguridad del barrio”.

¿Cómo exactamente movilizará iniciativas para abordar problemas dentro de la población sin hogar?

“Necesitamos más agencias de servicios sociales para poder sacar a la población sin hogar de las calles. Necesitan ser alojados. Necesitan tener recursos y habilidades. He trabajado en el desarrollo de la fuerza laboral y manejé ferias de trabajo. Necesitamos sacarlos de las calles…a algunos refugios para que puedan tener servicios. Desarrollo de la fuerza laboral, talleres de preparación para el trabajo, cosas de esa naturaleza”.

¿Qué la diferencia de otros candidatos?

“Soy una defensora. Mi título es en trabajo social. He servido en la Comisión de Servicios Humanos de la Ciudad de Phoenix. Soy de base. Quiero conectarme con mis vecinos. Quiero tocar la puerta. No he contratado a nadie mientras he estado en esta campaña para llamar a la puerta por mí o para obtener mis firmas. Audrey lo hizo ella misma, porque quería conectarme con mis vecinos”.

¿Cómo caracterizaría la relación entre la administración actual del Distrito 5 con la comunidad?

“No he tenido a nadie que me haya contactado antes en mi distrito. He vivido en mi distrito por 10 años… Llamé a la puerta y conocí a muchas personas que podrían ayudar a esta comunidad y es posible que no se postulen para un cargo electo. Hay gente que quiere ayudar en la comunidad, punto. Y si no te conectas con ellos y lo sabes, nos estamos perdiendo como funcionarios electos. Tienes que usar a tu población, usa tu distrito. Tienes que mantenerte involucrado intencionalmente involucrado en la comunidad”.

¿Si fuera electa para un cargo, promulgará diferentes iniciativas para promover la diversidad? ¿Si es así, cómo?

“Estoy muy bien conectada con líderes de diferentes orígenes étnicos. Podemos promover diferentes eventos en las escuelas o en el distrito en toda la ciudad y ser muy intencionales acerca de cómo promovemos eso a través de nuestra comunidad para que puedan participar y ver las diferencias”.

¿Cómo caracterizaría el estado económico actual del Distrito 5?

“Necesitamos asegurarnos de que tenemos negocios sostenibles para apoyar el crecimiento económico en nuestras comunidades. ¿Cómo podemos ayudarlos a mantener su negocio, para estar ahí para la comunidad? Aprender cómo ver cómo pueden sostener nuestras empresas y hacerlas crecer para contratar a más personas en su comunidad”.

¿Cree que la afiliación partidista afecta las decisiones de las personas incluso en elecciones no partidistas como ésta?

“Si tuviera que adivinar, diría que sí. Pero las cosas de las que estoy hablando; desarrollo de la fuerza laboral, mejores empleos, seguridad en el vecindario, educación, eso es no partidista. Todo el mundo quiere eso. Republicano, demócrata, independiente, todos queremos eso, ¿verdad? Todos debemos trabajar juntos para que esto suceda”.

PIE DE FOTO:

Audrey-Bell Jenkins ha realizado una intensa campaña por el Distrito 5 de Phoenix.