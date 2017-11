El testamento con fecha del 14 de febrero de 2002 habría sido revelado por las autoridades.

Nacional

Según un documento publicado por el portal TMZ, salió a la luz el que sería el testamento de Charles Manson, quien falleció a los 83 años en un hospital de California y el hombre que ordenó a los seguidores de su secta en agosto de 1969 empezar una sangrienta matanza.

El documento con fecha del 14 de febrero de 2002 evidenciaría que todas las pertenencias del temido asesino habrían sido dejadas a un desconocido.

De confirmarse la veracidad del escrito, todo el dinero en efectivo, derechos de imagen, su exclusivo catálogo musical, entre otros, serían propiedad de la anónima persona que manifestó preferir no revelar su identidad.

En él se dice que el cuerpo del fallecido debe ser entregado al sujeto, pero las autoridades han aclarado que si no es recogido dentro de los 10 días posteriores a la muerte será incinerado.

Información publicada por el sitio web estadounidense asegura que se trata de un “amigo por correspondencia” que decidió escribir por curiosidad a Manson en los años 90. Sus cartas solo fueron respondidas hasta 1997, después de unas 50 misivas que no había recibido respuesta.

A partir de ahí, habrían entablado una amistad que entre cartas y contacto telefónico ocasión un primer encuentro personal en 2002 y el que hubiera decidido nombrarlo como su único heredero.

De esta forma sus hijos, exesposa, familiares políticos, abogados, amigos se quedarían por fuera del testamento en el que resalta la frase “No estoy en el mejor lugar para descansar en paz”, escrita de puño y letra del asesino posterior a su firma.