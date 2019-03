Cardenales deben decidir si mantienen a Rosen o van por la primera selección

Ya sea para entretenerse jugando con los medios de comunicación o porque realmente creen que ayudará a crear valor en torno a su primera elección global, el gerente general y entrenador en jefe de los Cardenales no se esforzó demasiado el para enterrar su posible encaprichamiento con el mariscal de campo de Oklahoma en el draft de la NFL.

O tal vez realmente podrían considerar reclutar a Kyler Murray.

“¿Es Josh Rosen nuestro mariscal de campo? Sí, ahora mismo está seguro”, dijo Keim, repitiendo la pregunta de un reportero antes de agregar el calificador clave.

Es demasiado temprano, agregó el gerente general, para saber si Murray o cualquier otra persona estaría bajo consideración para la elección No. 1.

El proceso de combinación recién comienza a partir del miércoles. Pero Keim dijo que la idea de tomar un segundo mariscal de campo en la primera ronda por años consecutivos es algo que Arizona debe abordar, incluyendo a Murray, un prototipo listo para usar.

“A medida que creces en este proceso y abres los ojos, realmente entiendes mejor que el juego cambia y hace 10 años, no había expectativas que un mariscal de campo pequeño llegue a este nivel y tenga éxito”, dijo Keim.

Keim incluso mencionó al mariscal de campo de Ohio State Dwayne Haskins como una posible consideración para la elección número uno.

Kingsbury hizo su propio trabajo para estar detrás del actual mariscal de campo de los Cardenales, Rosen, pero también expresó que es un fanático de Murray, un jugador de Texas que reclutó y conoció mientras era el entrenador en jefe de Texas Tech.

“Lo fascinante de Kyler es que es el jugador más rápido en el campo, en la posición de mariscal de campo, su padre es un tremendo gurú del mariscal de campo en nuestro estado, en Texas, y también lo ha desarrollado para ser un gran pasador de bolsillo. Combinas esas dos cosas y es mucho para manejar “, dijo Kingsbury.

Kingsbury, quien en octubre como entrenador en jefe de Texas Tech dijo que seleccionaría a Murray No. 1 en general, agregó que Rosen “sabe dónde se encuentra con nosotros”.

“Es un gran talento, y él sabe que también es un negocio. Estas cosas van a surgir, todas son parte del proceso”, agregó Kingsbury..

Frente a un grupo de reporteros, Kingsbury dijo que su ofensiva no es una mala opción para los mariscales de campo más pro-estilo, como Rosen.

“Somos grandes en adaptar nuestra ofensiva a nuestro mariscal de campo y nuestro personal. Hemos tenido todos los tipos en este sistema”, dijo.

Murray añadió a la unión potencial entre él …

Por su parte Kyler Murray señaló no descartó su posible paso a Cardenales.

“Al final del día, harán lo que sea mejor para ellos. No puedo entrar en eso con ninguna expectativa de ser seleccionado por los Cardenales. Aunque seguro que eso sería bueno seguro”, finalizó.