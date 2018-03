Por Hugo Laveen

Phoenix, Arizona. Los inmigrantes indocumentados que no pueden trabajar, son más propensos a cometer crímenes con el fin de mantenerse a sí mismos, de acuerdo con un nuevo documento de Matthew Freedman, Emily Owens y Sarah Bohn que se publicará en el American Economic Journal: Economic Policy .

Los analistas, examinaron datos administrativos del condado de Bexar, Texas, y descubrieron un aumento en los cargos por delitos graves contra residentes que tenían más probabilidades de ser inmigrantes indocumentados después de que la Ley de Reforma y Control de Inmigración declarara ilegal que los inmigrantes indocumentados trabajaran en los Estados Unidos.

Su descubrimiento es especialmente relevante para el debate actual sobre E-Verify, una elegibilidad electrónica para el sistema de verificación de empleo que se supone que excluye a los inmigrantes indocumentados de la fuerza de trabajo.

El objetivo de E-Verify es apagar el imán salarial que atrae a inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos y abrir empleos para los trabajadores estadounidenses; sin embargo, E-Verify no reduce el desempleo y solo tiene un efecto muy pequeño en la disminución del imán salarial, según el documento de Freedman.

El estudio señala otra posible consecuencia involuntaria de exigir E-Verify: la generación de una mayor delincuencia.

Arizona ofrece una maravillosa oportunidad para probar si un mandato de E-Verify afectó el crimen. En marzo de 2007, la Cámara de Representantes de Arizona aprobó la Ley Legal de Trabajadores de Arizona (LAWA). El Senado estatal lo aprobó en mayo y la entonces gobernadora Janet Napolitano lo firmó en julio.

Entre otras cosas, LAWA ordenó E-Verify para todos los nuevos empleados a partir del 1 de enero de 2008.

Utilizamos la información del Departamento de Correcciones de Arizona (ADC) sobre el número de entradas al sistema penitenciario por mes por ciudadanía. Los datos de ADC no nos permiten separar las prisiones por estado de nacimiento o legal, por lo que utilizamos el poder de los no ciudadanos, muchos de los cuales son probablemente inmigrantes ilegales y se verían afectados por E-Verify obligatorio.

Aunque esta es una grave imperfección en los datos que nos hace dudar de continuar, el efecto que encontramos es lo suficientemente grande como para informar con la esperanza de que los futuros investigadores puedan realmente identificar a los inmigrantes indocumentados que están encarcelados: asienta el estudio.

Interpolamos los datos de la población de Arizona al nivel mensual utilizando una spline cúbica para capturar mejor cualquier no linealidad en las tendencias de la población.

Primero, consideramos el flujo de no ciudadanos en las prisiones de Arizona como una fracción de la población de Arizona multiplicada por 100, antes de que E-Verify pasara la Cámara, después de que E-Verify pasara en la Cámara y antes de su implementación, y después de que el mandato de E-Verify entrara en vigencia, y encontramos que hay una discontinuidad significativa y un repunte en el flujo de no ciudadanos en las prisiones de Arizona en relación con la población total después de que E-Verify pasó en marzo de 2007 hasta que se volvió obligatorio en enero de 2008; sostiene la investigación.

Hay un fuerte aumento en la proporción de entradas de no ciudadanos en las prisiones de Arizona en relación con todas las nuevas entradas después de que se aprobaron las leyes de E-Verify. Los resultados indican un cambio estadísticamente significativo en el flujo promedio de no ciudadanos a las cárceles de Arizona en aproximadamente 3.2 por ciento después del pasaje y 1.9 por ciento después de la implementación.

Los gráficos y regresiones relativamente simples, realizados en el estudio, no proporcionan evidencia de que E-Verify aumentó la entrada de prisioneros no ciudadanos a las cárceles de Arizona. Sin embargo, muestran una asociación clara, significativa y positiva entre un mandato de E-Verify y la fracción de no ciudadanos enviados a Priones en Arizona.

Otros científicos sociales deberían tomar la investigación de Freedman, en serio y ver los mandatos de E-Verify en todo el estado como una oportunidad para estudiar cómo el aumento de la aplicación de la ley de inmigración afecta el crimen. Los partidarios de E-Verify también deberían considerar que uno de los posibles resultados del mandato de ese sistema es una mayor tasa de encarcelamiento y delincuencia.

Fuentes:

Cato Institute. 1000 Massachusetts Ave, NW Washington, DC 20001-5403, Tel. (202) 842-0200.

American Economic Journal: Economic Policy.