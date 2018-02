Por Hugo Laveen

El FBI recibió una alerta sobre Nikolas Cruz, el francotirador confeso en la masacre escolar de Parkland, Florida, dijo el buró en un comunicado el viernes.

Una persona cercana a Cruz se comunicó con el FBI el 5 de enero para informar inquietudes sobre él, dijo el FBI. Pero la oficina no siguió adecuadamente los protocolos establecidos en el seguimiento de la pista.

“La información no fue proporcionada a la Oficina de Campo de Miami, y no se realizó ninguna investigación en ese momento”, dijo el comunicado.

La sorprendente admisión seguramente hará surgir más preguntas sobre si el FBI pudo haber evitado el tiroteo en Marjory Stoneman Douglas High School, que dejó 17 muertos.

El director del FBI, Christopher Wray, dijo que la agencia aún está investigando lo que sucedió. “Hemos hablado con las víctimas y las familias, y lamentamos profundamente el dolor adicional que esto causa a todos los afectados por esta horrible tragedia”, dijo Wray en el comunicado. “Todos los hombres y mujeres del FBI están dedicados a mantener a la población estadounidense a salvo, y están implacablemente comprometidos a mejorar todo lo que hacemos y cómo lo hacemos”.

El jueves, se reveló que el FBI también fue advertido en septiembre sobre una posible amenaza de disparos escolares por parte de un usuario de YouTube con el mismo nombre que Cruz, según un videoblogger.

Ben Bennight, el videoblogger de YouTube de 36 años de edad de Mississippi, notó en septiembre un comentario alarmante en un video que había publicado. Le dijo a CNN que se comunicó inmediatamente con el FBI. “Voy a ser un tirador de escuela profesional”, decía el comentario, dejado por un usuario con el nombre de Nikolas Cruz.

Aquí está la declaración completa del FBI:

El 5 de enero de 2018, una persona cercana a Nikolas Cruz contactó con la línea de denuncia de la Línea de Acceso Público (PAL, por sus siglas en inglés) del FBI para informar inquietudes sobre él. La persona que llamó proporcionó información sobre la propiedad de armas de Cruz, el deseo de matar personas, el comportamiento errático y las publicaciones inquietantes en las redes sociales, así como sobre la posibilidad de que él realice un tiroteo en la escuela.

Según los protocolos establecidos, la información provista por la persona que llama debe haber sido evaluada como una amenaza potencial a la vida. La información entonces debería haber sido enviada a la Oficina de Campo del FBI en Miami, donde se hubieran tomado los pasos de investigación apropiados.

Hemos determinado que estos protocolos no se siguieron para la información recibida por PAL el 5 de enero. La información no se proporcionó a la Oficina de Campo de Miami, y no se realizó ninguna investigación adicional en ese momento.

El director del FBI Christopher Wray dijo: “Todavía estamos investigando los hechos. Me comprometo a llegar al fondo de lo que sucedió en este asunto en particular, así como a revisar nuestros procesos para responder a la información que recibimos del público. Depende de todos los estadounidenses estar atentos, y cuando los miembros del público nos contacten con inquietudes, debemos actuar de manera adecuada y rápida.

“Hemos hablado con las víctimas y las familias, y lamentamos profundamente el dolor adicional que esto causa a todos los afectados por esta horrible tragedia. Todos los hombres y mujeres del FBI están dedicados a mantener la seguridad del pueblo estadounidense, y están implacablemente comprometidos a mejorar todo lo que hacemos y cómo lo hacemos “.