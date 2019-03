La muerte de un capitán de bomberos de Phoenix por una sobredosis de la droga, abre el debate sobre la devastadora epidemia.

Por Leonardo Reichel Urroz

Phoenix, AZ.- La muerte de Juston Doherty, héroe de guerra, bombero de Phoenix y padre de familia, a consecuencia de haber ingerido una pastilla de fentanilo, ha puesto de manifiesto la gravedad de esa amenaza que se encuentra en las calles del Valle.

“Él era mi protector. Sin “el no sabría como sentirme segura”, dijo llorosa Nicole Elinski, hermana de Doherty.

“Dedicó su vida a salvar personas”, dijo Elinsky, recordando que fue un guardabosques del ejército y un veterano militar altamente condecorado. Continuó sirviendo a su país como instructor de entrenamiento para la Guardia Nacional del Ejército y como capitán de los Bomberos de Phoenix.

A los 45 años, Doherty estaba en el apogeo de su vida, y de repente llegó a su fin. “Me caí al suelo y pensé que no era posible”, dijo Elinski.

En julio pasado, mientras estaba de servicio en la base de la Guardia Nacional en Phoenix, Doherty fue encontrado muerto.

“Cuando salió el informe (del médico forense), estábamos completamente sorprendidos”, dijo Elinski. Según el informe, Doherty murió de una sobredosis accidental de drogas mixtas.

“El día que falleció, estaba en el simulacro trabajando con una mano rota, esperando la cirugía. Estaba bajo el cuidado de un médico ”, dijo Elinski.

La hermana de Doherty dice que a las “sustancias” en su sistema se les prescribieron medicamentos que se tomaron según las indicaciones, excepto uno, el fentanilo.

“Sabía más que la persona promedio lo que podía hacer esa droga, así que simplemente no hay forma de que mi hermano tomara algo voluntariamente sabiendo que tenía fentanilo”, dijo Elinski.

Ella dice que las autoridades les dijeron que el fentanilo en su sistema provenía de una pastilla comprimida. “Lo que están haciendo es armar píldoras que parecen, esto fue confirmado por un policía encubierto, que se ven idénticas a las de Percocet”, dijo Elinski.

“Hace cuatro años, capturamos cero fentanilo en Arizona. El año pasado, incautamos suficiente Fentanyl para matar de 75 a 80 millones de personas “, dijo el agente a cargo de la Administración de Drogas de Arizona, Doug Coleman.

Él dice que esta es la peor y más potente crisis de drogas que jamás haya visto. “Entonces, los carteles se dieron cuenta de que podían fabricar estas pastillas prensadas que parecen pastillas de oxicodona aquí en los Estados Unidos, pero son pastillas con fentanilo ”, dijo Coleman.

Él dice que Arizona está siendo especialmente golpeada porque es un centro principal de contrabando. “Todavía vemos algunas cantidades más pequeñas que vienen de China, pero la producción principal, las cantidades en masa, vienen a lo largo de las fronteras del sur, principalmente a través de Arizona”, dijo Coleman.

Y él dice que solo se necesita la cantidad más pequeña para ser letal. “Dos miligramos que son como, literalmente, un grano de arena”, dijo Coleman.

Elinski cree que su hermano estaba con tanto dolor y que estaba tratando de resolverlo, que tomó lo que pensó que era solo una pastilla para el dolor. “Creo que alguien dijo: ‘Te veo luchando’, y no creo que siquiera supieran que había fentanilo o que había la cantidad de fentanilo en la píldora. No creo que nadie le haya hecho algo a propósito. Creo que se lo dieron pensando que lo estaban ayudando “, dijo Elinski.

Resultó ser una píldora que terminó con todo. “Extraño a mi hermano todos los días y si le puede pasar, le puede pasar a cualquiera”, dijo Elinski.

Un oficial de la ley dijo que casi cualquier pastilla para el dolor comprada en la calle o comprada sin receta médica probablemente tenga fentanilo. Estas pastillas vienen de México y el motivo del fentanilo se reduce al dinero. “Ciento noventa personas mueren cada día”, dijo Coleman.

El recuento de cuerpos detrás de la crisis del fentanilo es devastador. “Estamos perdiendo piezas enteras de una generación de jóvenes de Estados Unidos debido a esta epidemia”, dice Coleman.

“Estamos consumiendo heroína o fentanil en polvo o fentanilo en pastillas casi todos los días”, dijo Coleman.

“Inicialmente, provenía de fuentes extranjeras, principalmente de los chinos. El cartel mexicano se dio cuenta de que alguien estaba reduciendo su negocio y, por lo tanto, comenzaron a ordenar los precursores químicos, los químicos que se necesitan para fabricar fentanilo y comenzaron a fabricarlo ellos mismos “, dijo Coleman.

Él dice que todo se reduce a la economía básica. “Si haces un kilogramo de fentanilo bien, eso es un millón de miligramos. Así que si lo divides todo el camino hasta 2 miligramos de fentanilo, que podría sobrevivir, o 8 miligramos de fentanilo y ese es el final de tu vida “, dijo Coleman.

La píldora promedio en el Valle cuesta entre $ 10 y $ 15 por píldora. Pero fabricar esa píldora en México cuesta solo unos centavos.

Pie de foto

Agente especial Doug Coleman, de la DEA, habló sobre la epidemia mortal.