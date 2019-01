Por Leonardo Reichel

Phoenix, AZ.- Con solo 16 días para cerrar un acuerdo antes de la fecha límite del gobierno federal, el Gobernador Doug Ducey se unió el martes a los líderes legislativos de ambas cámaras para anunciar un compromiso de trabajar juntos para aprobar el Plan de Contingencia para la Sequía (DCP).

La presidenta del Senado Karen Fann, el presidente de la Cámara de Representantes Rusty Bowers, la líder de la minoría de la Cámara de Representantes Charlene Fernández y el líder de la minoría del Senado David Bradley junto con el ex gobernador Bruce Babbitt, el Senador Jon Kyl, el Tom Buschatzke, director del Departamento de Recursos de Agua de Arizona (ADWR), y Ted Cooke, director ejec utivo del Distrito de Conservación de Agua de Arizona Central (CAWCD) ), han conformado un frente unido y mostró un apoyo bipartidista y generacional para lograr un acuerdo antes del 31 de enero.

“Hoy, Arizona se compromete a asegurar nuestro futuro hídrico: al aprobar el Plan de Contingencia de Sequía este mes”, dijo el Gobernador Ducey. “Si alguna vez hubo un momento en que necesitábamos que todos se unieran y actuaran con audacia y rapidez, es ahora. La inacción traerá consecuencias reales y dolorosas y el reloj no se detiene. Agradezco al orador Bowers, al presidente Fann, a los líderes Bradley y Fernández, junto con el ex gobernador Babbitt y el senador Kyl por unirse a mí para comprometerme a hacer esto. No hay tiempo que perder”, dijo el jefe del ejecutivo estatal.

Arizona, junto con otros seis estados conocidos como los estados de la Cuenca de Colorado, recibe un suministro de agua del Río Colorado, el Lago Mead y el Lago Powell. Si el lago Mead, el reservorio más grande del río, alcanza ciertos niveles críticamente bajos, Arizona podría perder el acceso a hasta un 17 por ciento de su asignación de agua, equivalente a un año de agua para un millón de hogares.

En respuesta a un período prolongado de sequía y disminución de los niveles de agua en el lago Mead, los Estados de la Cuenca de Colorado se encargaron de desarrollar DCPs destinados a proteger el lago de alcanzar niveles críticamente bajos, lo que podría desencadenar reducciones potencialmente catastróficas en el suministro de agua del Río Colorado en Arizona.

La sequía de 19 años de Arizona coloca el tema de asegurar el futuro del agua de nuestro estado al frente de las prioridades legislativas del Gobernador Ducey. Con una fecha límite impuesta por el gobierno federal el 31 de enero de 2019, la legislatura de Arizona debe actuar con urgencia para ratificar el Plan de Contingencia de Sequía.

El presupuesto del año fiscal 2018 comprometió $6 millones a lo largo de tres años para preservar las elevaciones en el Lago Mead al incentivar a los usuarios de agua del río Colorado de Arizona a renunciar a una parte de su suministro de agua. El Presupuesto Ejecutivo del Gobernador Ducey para el año fiscal 2020 incluye $30 millones adicionales para esfuerzos de conservación dedicados a proteger los niveles de agua en el Lago Mead y $5 millones para apoyar proyectos de infraestructura para la agricultura.