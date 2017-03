Hoy entregará la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos en la ONU por campaña de odio contra los migrantes. “Están expresando de los mexicanos, lo que Hitler y los Nazis referían de los judíos.

Por Leonardo Reichel

Nueva York.— “Venimos a expresarles nuestro más absoluto apoyo y solidaridad, no están solos los migrantes. Hemos emprendido esta gira por la Unión Americana para defender a los migrantes, mexicanos y de otras latitudes, ante la campaña de odio promovida por el nuevo gobierno estadounidense”, expresó el dirigente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador frente a un lleno total del Auditorio de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de Nueva York, la noche del lunes 13.

Tras aclarar que esta gira no está encaminada a procurar votos, sino a brindar solidaridad y luchar en defensa de los inmigrantes; AMLO dijo que este martes presentará una denuncia ante el comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; algo que debió hacer el gobierno de México; pero el régimen que encabeza Enrique Peña Nieto, carente de toda autoridad moral y política, “ha permitido la insolencia y el ultraje del mandatario estadounidense contra nuestros connacionales”.

La reunión entre López Obrador y el comisionado de la ONU para los derechos humanos, sólo podría obstaculizarla una intensa nevada que se espera que este martes caiga sobre la Gran Manzana.

“Es una canallada de Trump y sus asesores, el que se expresen de los mexicanos como Hitler y los nazis se referían a los judíos, justo antes de emprender la infame persecución y el abominable exterminio de los hermanos judíos”, dijo López Obrador, pero aclaró que “estamos convencidos de que se trata de una estrategia política, demagógica y electorera, que si bien les sirvió para hacerse de la presidencia, no les permitirá ni afianzarse en el gobierno ni mucho menos lograr la reelección”.

AMLO calificó como “absurdo querer cerrar este gran país a los extranjeros, porque se ha construido Estados Unidos de América, con el esfuerzo de hombres y mujeres de todo el mundo”.

Previamente recordó que Nueva York es una gran ciudad fundada y desarrollada por hombres y mujeres que huían de otros países, por una clase de opresión o intolerancia.

Rememoró los casos de los holandeses huyendo de la persecución religiosa, de los independentistas irlandeses, a los afroamericanos que escapaban de la esclavitud en el sur, de los judíos siempre perseguidos en Europa, de los italianos que llegaban buscando la prosperidad.

“Aquí en Nueva York buscó refugio el gran José Martí para organizar la lucha por la libertad de Cuba. Y desde aquí escribió que ‘La libertad es la religión definitiva y la poesía de la libertad el culto nuevo. Ella aquieta y hermosea lo presente, deduce e ilumina lo futuro, y explica el propósito inefable y seductora bondad del universo’”.

Entre repetidos aplausos, López Obrador celebró que “cientos de miles de mexicanos, estén viviendo y trabajando en esta ciudad que ha sido, es y seguirá siendo, un santuario de la libertad y la tolerancia”, pero recalcó que los migrantes están aquí, “por necesidad, como exiliados”.

Dijo que los mexicanos han sido víctimas de la política neoliberal que se impuso en México desde hace más de 30 años y que “empobreció al pueblo para satisfacer la ambición de una pequeña minoría rapaz, dedicada al saqueo y a la corrupción”.

“En tiempos del noelibralismo”, al que definió como ‘neoporfirismo’ creció la migración porque la economía de México “permaneció estancada, se abandonó el campo, se dejaron de crear empleos, aumentaron el hambre y la pobreza y se desataron la inseguridad y la violencia. La migración es la prueba más clara y dolorosa del carácter excluyente del modelo neoliberal”.

“Ustedes están aquí, porque como héroes, —dijo—, en vez de padecer en nuestro país o de tomar el camino de las conductas antisociales, decidieron emprender un éxodo en busca del bienestar y la prosperidad. Gracias a ello, ustedes ahora están ayudando a sus familiares y esas remesas de dinero, que suman más de 24 mil millones de dólares al año, sostienen, en buena medida, la economía de nuestro querido México”.

La estrategia señalada por AMLO, que debe seguir nuestra comunidad es la de convencer y persuadir a los estadunidenses manipulados por la campaña de Donald Trump, de que lo de “Estados Unidos primero” o “América primero” es una falacia, es un disparate; que por encima incluso de las fronteras nacionales están la justicia y la fraternidad universal. Lo primero es construir aquí en la tierra, el reino de la justicia y de la fraternidad.

Finalmente dio a conocer los cinco puntos de su plan, ya antes anunciados en Phoenix y en Los Ángeles:

1.- Vamos a integrar comités cívicos de defensa de paisanos y extranjeros.

2.- Se agrupará a abogados para ayudar en los procesos judiciales y deportaciones.

3.- La coordinación de las acciones que emprenderá nuestro movimiento en los condados de esta zona de la Unión Americana estará a cargo del embajador Héctor Vasconcelos y del licenciado Ignacio Mier Velazco.

4.- Se distribuirá, en inglés y en español, el periódico Regeneración.

5.- Además de acudir mañana a la ONU, el miércoles presentaremos en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia por la violación de los derechos humanos y la discriminación racial a causa de la campaña de odio y xenofobia impulsada por el actual gobierno de Estados Unidos.