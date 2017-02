El jardín comunitario desaparecerá dejando un lote árido y desolado; sin embargo, el alcalde Greg Stanton está tratando de que sea reubicado a 17 Avenida y Camelback, mientras ayuda a rescatar las plantas.

Por Hugo Laveen

Con la ayuda de la ciudad de Phoenix, el Jardín comunitario que esta siendo desalojado de la parcela de 15 acres, cerca de Avenida Central e Indian School Road, podría ser reubicado cerca de la 17 Avenida y Camelback Road.

No obstante las peticiones del alcalde Greg Stanton y del senador John McCain de reconsiderar la orden de desalojar el jardín comunitario, el gobierno federal fue inflexible y no suspendió el desalojo.

Pronto el lugar volverá a ser un baldío polvoriento e inútil, y las plantas, verduras y legumbres que eran cultivadas por voluntarios, estudiantes y veteranos tendrán que salir del terreno.

Los voluntarios de PHX Renews, sin embargo, tienen la esperanza de la reubicación del jardín, con ayuda del alcalde Stanton y la concejal Laura Pastor, quienes estuvieron ayudando a trasplantar los vegetales a masetas, para que a causa del desalojo estas no terminen secas en un basurero, como mala yerba, y tengan la oportunidad de continuar desarrollándose en otra parcela.

Siempre supimos que el proyecto era temporal, dijo Tom Waldeck, presidente y CEO de Keep Phoenix Beautiful, que dirige el proyecto. Pero los organizadores hasta último momento fueron informados por el terrateniente Barron Collier Cos. Que tendrían que desocupar el 15 de febrero, dijo.

Una carta enviada a Waldeck y la ciudad dice que Barron Collier pronto transferirá la tierra al gobierno federal a medida que se resuelve el litigio. Una portavoz de la compañía declinó hacer declaraciones.

Los funcionarios electos, incluyendo al alcalde Greg Stanton y al senador estadounidense John McCain, escribieron al Departamento del Interior de Estados Unidos pidiendo un acuerdo para mantener a los grupos comunitarios en la tierra; también un representante de la oficina del Senador estadounidense Jeff Flake visitó el sitio la semana pasada.

La portavoz del Departamento del Interior, Megan Bloomgren, dijo en un correo electrónico el miércoles que el departamento está estudiando esas cuestiones y planes “para trabajar con todas las partes involucradas en el futuro uso de este sitio”. Sin embargo no hubo respuesta formal y la orden quedó en pie.

Aunque la comunidad estaba desalentada por el breve aviso de tener que retirar las plantas durante la temporada de crecimiento y el espacio comunitario activo volverá a convertirse en tierras vacantes indefinidamente.

La presencia del Alcalde ayudándoles a mover y tratar de hacer sobrevivir las plantas, y la posibilidad de un nuevo hogar para ellas cerca de la 17 Avenida y Camelback Road, revivió los ánimos.