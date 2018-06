La jornada electoral se realizará el próximo 1 de julio en México

Internacional

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene altas expectativas en proceso electoral federal: que se incremente la participación de los mexicanos en el exterior. Su optimismo se debe a que en la lista nominal de potenciales votantes, aquellos que registraron su credencial en la plataforma , suman poco más de 180,000, sin embargo, se enfrenta hoy a su propio sistema.

Hasta el último corte realizado el pasado 10 de junio, ha recibido apenas 45,744. Esto es poco más de una cuarta parte de los paquetes enviados para la votación y apenas 3,000 votos más que en 2012 cuando no existía la credencialización en el exterior.

“El problema ha sido el sistema: es muy complicado. La gente pensaba que con solo tener su credencial iban a poder votar, pero luego había que registrarse y muchos perdieron la oportunidad porque no entendían el proceso o no supieron de este paso’’, advirtió Roberto Bravo, presidente de la organización CDO Comunitarias en Los Angeles.

“Otro asunto es que muchos no hemos recibido nuestro paquete para emitir el voto: personalmente yo llamé al INE para ver qué pasaba y me dijeron que ni siquiera estaba entre los paquetes ya enviados’’.

El servicio de mensajería UPS ha sido un dolor de cabeza para el INE en el envío y recepción de los paquetes electorales que contienen las boletas de votación para presidente de la República y Senadores. Entre otras fallas, la dirección de recepción en México aparecía diferente en algunos sobres por lo que muchos votantes se quejaron a través de las redes.

René Mirada, encargado del proceso por parte del INE, aclaró que los sobres de todos modos llegababan a Av. Tláhuac 5502 Col. Granjas Estrella, en la CDMX, una dirección que corresponde a la bodega de recepción desde donde se trasladan los paquetes al INE “custodiados por el Ejército’’.

Activistas migrantes comunitarios como Bravo o la zacatecana Martha Ofelia Jiménez, coinciden en que esos inconvenientes y suspicacias para ejercer el voto desde el extranjero podrían evitarse si el INE hubiera implementado el voto por internet, una demanda que tienen hace años y las autoridades mexicanas han evadido.

“Esos pocos votos que se han registrado no son nada en el mar de potencial del voto migrante que no crece por la complejidad del envío’’, lamentó Jiménez. “Es una gran falla del gobierno mexicano: yo intenté ingresar mi folio para de alta mi credencial y no pude hacerlo. Pedí ayuda a otras personas y no pudimos: me quedé sin la posibilidad de votar porque ya cerró el registro’’.

Bravo dice que el sufragio electrónico podría tener un centro de atención para resolver dudas de mejor manera y más ágil que por la vía postal que ahora condicionado la recepción del sufragio antes del 30 de junio, la fecha límite.

De acuerdo con el INE, el mayor número de votos proviene de Estados Unidos, principalmente de emigrantes de la Ciudad de México; le siguen Jalisco, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato contra entre 8,000 y 2,000 paquetes de sufragios individuales.