Las alergias estacionales hacen que las vidas de millones de estadounidenses sean un calvario.

En un esfuerzo por aliviar ese sufrimiento, los expertos de dos destacados grupos de alergólogos crearon un grupo de trabajo que acaba de publicar unas nuevas directrices de práctica sobre las mejores formas de aliviar los molestos síntomas.

¿Cuál fue el consenso? La mayoría de personas deben recurrir a los aerosoles nasales de esteroides, según la Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología (American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, AAAAI) y el Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología (American College of Allergy, Asthma and Immunology, ACAAI).

Los aerosoles son fáciles de conseguir, y muchos están disponibles sin receta. Y son relativamente baratos. Un mes de tratamiento con las versiones sin receta cuesta entre unos 15 y unos 20 dólares. Las marcas de venta libre incluyen a Nasacort, Nasonex, Flonase y Rhinocort, mientras que las marcas recetadas incluyen a Beconase, Qnasl y Veramyst, según la AAAAI.

Pero el motivo más importante por el cual los expertos recomiendan los aerosoles nasales es que en general son más efectivos que otros tipos de medicamentos para las alergias como tratamiento inicial de las alergias estacionales, según las nuevas directrices.

Además, tienen relativamente pocos efectos secundarios, según la Dra. Punita Ponda, jefa asociada de alergias e inmunología en Northwell Health, en Great Neck, Nueva York.

Pero los aerosoles nasales no son perfectos. “Pueden provocar picazón, resequedad y sangrado en la nariz”, dijo Ponda. Pero, añadió, usar el aerosol con la técnica adecuada puede ayudar a reducir esos efectos secundarios. Sugirió pedirle al médico que le enseñe a usar esos dispositivos.

Con frecuencia, las alergias estacionales se denominan fiebre del heno, y abarcan a las estaciones. La Nemours Foundation informa que las personas pueden ser alérgicas a uno o más tipos de polen o moho, y el tipo determina el momento en que los síntomas atacan.

Por ejemplo, en los estados de la zona media de la costa atlántica, el polen de los árboles es el culpable de febrero a marzo, seguido del polen de gramíneas de mayo a junio, y de los pólenes de malezas de agosto a octubre. Por otro lado, las esporas de moho por lo general alcanzan su punto máximo a mediados de verano y hasta otoño, dependiendo de dónde viva, según la fundación.

Las nuevas directrices recomiendan aerosoles nasales de esteroides como tratamiento inicial para las personas de a partir de 12 años de edad, en lugar de un antihistamínico oral como Benadryl, Zyrtec, Claritin y Allegra. El grupo de trabajo no encontró evidencias de una mejora en los resultados si se añadían antihistamínicos orales al tratamiento, y esos fármacos podrían provocar somnolencia.

En las personas de a partir de 15 años, el grupo de trabajo recomienda comenzar el tratamiento con un aerosol nasal de esteroides en lugar de un antagonista del receptor del leucotrieno (como Singulair o Accolate). Una vez más, el aerosol nasal parece ser más efectivo. Singulair y Accolate son fármacos recetados, de forma que el costo depende del plan de seguro que tenga.

Para las personas con alergias estacionales de moderadas a graves de a partir de 12 años de edad, el grupo de trabajo recomienda añadir un antihistamínico intranasal al tratamiento con el inhalador nasal de esteroides. El medicamento adicional proveyó un beneficio adicional a los que tenían alergias más graves, dijo el grupo de trabajo.

Ponda anotó que el grupo de trabajo no recomendó esteroides intranasales para su uso en niños menores de 12 años.

“Quizá sea más fácil administrar antihistamínicos orales en lugar de esteroides intranasales a los niños, pero existe una preocupación respecto a una posible supresión del crecimiento. Se pensó que los antihistamínicos orales eran útiles para este grupo”, comentó.

La Dra. Luz Fonacier, directora del programa de entrenamiento en alergias del Hospital de Winthrop de la NYU en Mineola, Nueva York, también apuntó que los medicamentos en “esta directriz para el tratamiento inicial de [las alergias] estacionales leves se pueden obtener sin receta, y por tanto el paciente quizá ya los haya probado”.

Dijo que para las personas a quienes los esteroides nasales no sean útiles, los antihistamínicos orales, los antihistamínicos nasales y los antagonistas del receptor del leucotrieno podrían reducir los síntomas.

Ponda dijo que si los esteroides nasales y los medicamentos adicionales no controlan bien los síntomas alérgicos, o si alguien simplemente se cansa de tener que usar fármacos con regularidad, las vacunas contra las alergias también son una opción.

“Se ha mostrado que las vacunas contra las alergias son rentables, en comparación con los medicamentos. Usualmente, se recibe una inyección a la semana durante seis meses, y luego una al mes durante tres a cinco años. Sin duda es un compromiso, pero es el único tratamiento que en realidad modifica a la enfermedad. Las vacunas contra las alergias en realidad hacen que una persona sea menos alérgica o que no sea alérgica”, explicó Ponda.

Las nuevas directrices aparecen en la edición en línea del 27 de noviembre de la revista Annals of Internal Medicine.

