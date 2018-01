Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Road, Phoenix, AZ 85004

Teléfono (602) 258-1180

No espere a tener una avería, cambie su motor de arranque al primer signo de debilidad. Normalmente, un motor de arranque desgastado no aguanta el paso de un invierno.

¿Cuál es la función de un motor de arranque?

El motor de arranque sirve para poner en marcha el motor del coche para hacerlo arrancar. Está compuesto por un motor eléctrico que se activa eléctricamente con la llave de contacto.

Un cable fino conectado a la llave de contacto permite accionar el solenoide, que hace las veces de interruptor.

Un cable grueso proveniente de la batería alimenta el motor de arranque una vez activado el solenoide.

¿Cuándo cambiar un motor de arranque?

Cuando el motor tiene problemas para arrancar.

Cuando hay ausencia de reacción del motor cuando se gira la llave de contacto, a pesar de que la batería parece estar en buen estado. Los signos de una batería en buen estado son: una buena intensidad luminosa de los indicadores y de los faros.

Si el coche no arranca, ¿cómo saber si se debe al motor de arranque o a una descarga de la batería?

Si no se ilumina nada o la intensidad es muy débil, la batería está descargada. Para su reparación, su vehículo deberá arrancar con ayuda de cables. La batería deberá ser verificada en un taller.

Si la intensidad luminosa es buena, es probable que el problema se encuentre en el motor de arranque.

Atención en el caso de que el motor de arranque parezca defectuoso, el problema también puede provenir de malas conexiones eléctricas. Para detectar la conexión defectuosa, es necesario disponer de un multímetro o de una lámpara de comprobación y verificar cada una de las conexiones eléctricas. Comenzando por la conexión del motor de arranque, del grupo moto propulsor y de la batería al chasis.

¿Cómo cambiar un motor de arranque de coche?

Identificar la posición exacta del motor de arranque para determinar si el acceso al mismo se realiza por arriba o por abajo, y por la parte delantera o trasera del motor. Por la parte de arriba: no es necesario elevar el coche. Por la parte de abajo: colocar el coche sobre dos soportes de columna en la parte delantera.

Localizar las conexiones y las posiciones de los cables (por lo general, dos, o incluso tres) que ofrecen la alimentación al motor de arranque. Desconectar toda la alimentación. Analizar los puntos de fijación.

El motor de arranque estará fijado a: la caja de cambios (mediante dos o tres tornillos) únicamente. La caja de cambios y a la parte trasera del motor de arranque en el motor (mediante uno o dos tornillos). La caja de cambios (mediante dos o tres tornillos), estos mismos tornillos sirven para mantener en su posición el grupo moto propulsor principalmente en Volkswagen y Audi. En este caso, es obligatorio colocar un gato bajo el motor para que no se caiga.

La caja de cambios (mediante dos o tres tornillos), en muchos otros casos estos mismos tornillos están vinculados a otros elementos (soporte del filtro de aire, soporte de canalización, etc.). Tenga cuidado al manipularlos. Desmonte ahora su motor de arranque.

En general, puede haber una guía destinada a centrar el motor de arranque en la caja de cambios acoplada a la parte superior del motor de arranque. Dicha guía debe ser recuperada.

Debe recuperarse obligatoriamente el soporte de fijación situado en la parte trasera del motor de arranque, ya no siempre se entrega con la pieza nueva.

La colocación del motor de arranque

Comparar el motor de arranque antiguo con el nuevo y asegurarse de que los puntos de fijación sean idénticos. No obstante, el tamaño y la forma del motor de arranque pueden haber sido modificados. Volver a colocar el soporte de fijación en la parte trasera del motor de arranque. Volver a colocar el motor de arranque, asegurándose de que esté bien acoplado a su guía. Colocar el motor de arranque e iniciar el atornillado. Limpiar con la ayuda de un cepillo metálico los bornes que puedan estar oxidados. Volver a conectar los cables de alimentación en el motor de arranque Asegurarse de que no se queda ninguna herramienta en el interior del compartimento del motor. Volver a conectar el borne negativo de la batería.

Para cualquier problema de su auto, sea mecánico, eléctrico, de enfriamiento, de frenos, electrónico, de emisiones, etcétera; o bien sea de la carrocería o pintura, acuda con los expertos de Arizona Auto Body Shop, que estamos atendiéndole en el mismo sector del sur centro de Phoenix, desde 1988.

Abrimos de lunes a sábado, incluidos los días festivos, de 8:30 AM a 5:30 PM y recuerde que estamos a sus órdenes en la esquina de la Calle 5 y Buckeye Road. A media milla del Estadio de los Arizona Diamondbacks, y media milla de la autopista I-17. Llámenos al (602) 258-1180.