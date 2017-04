Por Hugo Laveen

Mientras que un número cada vez mayor de ciudades de Arizona se declaran zonas seguras para los inmigrantes ilegales, el sheriff del condado de Pinal están tratando de revertir la tendencia, trabajando abiertamente con la Agencia de Inmigración y Aduanas, y la Patrulla Fronteriza.

“No estoy a favor de las ciudades santuarios”, ha dicho el sheriff de Pinal, Mark Lamb, siguiendo la línea que marcó su antecesor el alguacil Paul Babeu, quien dejó la oficina el primero de enero de 2017, después de un intento fallido por ganar el primer distrito congresional de Arizona, en el que fue derrotado por el demócrata Tom O’Halleran.

El condado Pinal es uno de los meas grandes del sur de Arizona, con una población de 450,000 habitantes miembros de las comunidades blanca, hispana, negra y nativo americana.

Lamb, quien asumió el cargo en enero de 2017 de inmediato dejó ver su posición, al instituir un programa para que los ayudantes del alguacil y resguardos carcelarios fueran entrenados por agentes de ICE, para interrogar a las personas y tratar de establecer el estatus migratorio, de cualquier detenido, sospechoso o persona a quien se hiciera una parada de tráfico.

También por haber instruido al personal de su oficina, para que sin mayor problema trasladara a las personas sospechosas a los centros de detención para ponerlas bajo la custodia de ICE en proceso de deportación.

“En última instancia, sus propósitos son los mismos que los nuestros: la seguridad pública”, dijo David Marín, director de ICE en Los Ángeles. “Esos sheriffs y las agencias de aplicación de la ley se dan cuenta de que al entregarnos a estos criminales extranjeros a nosotros, no van a ser capaces de salir y cometer crímenes adicionales”.

Actualmente el condado de Pinal tiene cuatro oficiales carcelarios entrenados en el programa ICE 287G, que permite a la policía local hacer cumplir las leyes de inmigración. El nuevo gobierno federal espera expandir el programa a tantas ciudades como sea posible.

“Mi trabajo es mantener segura a la gente del condado Pinal”, dijo Lamb. “El programa 287G me permite asegurarme de que esas personas no regresen a las calles”.

Como agentes entrenados de ICE, los oficiales utilizan las computadoras del Departamento de Seguridad Nacional y determinar el estatus legal de los reclusos, y cuando estos concluyen sus condenas o van a ser puestos libres bajo fianza, hacen una llamada a ICE para que vayan a recogerlos.

“Este condado se preocupa por la inmigración ilegal y es mi trabajo asegurarme de que colaboremos con nuestros socios federales para mantener la ley”, dijo Lamb.

La administración sostiene que es la prerrogativa del gobierno federal – no de un alcalde local o el consejo de la ciudad – decidir quién es deportado y quién no. -Es una pendiente resbaladiza cuando entras en eso -replicó Lamb-. “Usted no puede comenzar a determinar que esta persona cumple un criterio y éste no lo hace. La conclusión es, es ilegal (estar aquí). Si alguien es ilegal, es contra la ley y mi trabajo mantener la ley “.