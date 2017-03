El jefe del ejecutivo dijo estar decepcionado frente a su primera gran derrota legislativa.

Por Hugo Laveen

El presidente de Estados Unidos sufrió el pasado viernes la primera gran derrota política de su incipiente gobierno con el fracaso de su propuesta de reforma del sistema de salud, que se vio forzado a retirar del Congreso por falta de votos.

“Estoy decepcionado con esto, y también un poco sorprendido, para ser honesto (…). Pero pienso que de todo esto lo que saldrá será un proyecto de ley mejor”, dijo Trump en la Casa Blanca.

La Cámara de Representantes había acordado iniciar el debate y votación de lo propuesto por la Casa Blanca al promediar la tarde, pero minutos antes del horario previsto, líderes partidarios informaron que el texto había sido retirado de agenda.

“Estuvimos muy, muy cerca. Nos faltaron quizá 10 o 15 votos”, dijo el mandatario, quien no hizo ningún esfuerzo por esconder su frustración, pero evitó cuidadosamente formular críticas al Partido Republicano. Los republicanos tienen 237 bancas de un total de 435 y necesitaban 216 votos para hacer aprobar su propuesta y sepultar el actual modelo de seguros de salud, conocido como ‘Obamacare’. Sin embargo, la oposición del ala ultraconservadora en la bancada republicana se tornó insuperable, y los visibles esfuerzos de la Casa Blanca para hallar una solución se mostraron insuficientes.

En la visión del mandatario, el actual modelo, Obamacare, “estallará” porque los precios de los seguros médicos continuarán aumentando, pero admitió que por el momento no hay cómo formar una mayoría legislativa para modificarlo. “ ‘Obacamare’ está estallando y estallará todavía más, y no será algo agradable de ver”, dijo.

La retirada del proyecto implica una derrota mayúscula para la nueva administración, ya que la coyuntura puso a prueba su poder de negociación con la base legislativa republicana, el mismo que al inicio de la campaña electoral dudó en apoyarlo y apenas cerró filas cuando su victoria parecía inevitable. Además, Trump no deja escapar oportunidad de presentarse como un gran negociador, y durante toda la campaña reforzó los logros alcanzados en su vida empresarial como consecuencia de ese talento, aunque en esta coyuntura no logró construir la unidad necesaria en el partido.

En una conferencia de prensa convocada de urgencia en el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, admitió que el modelo ‘Obamacare’ “es la ley”. “No tenemos los votos suficientes para sustituir esta ley. De forma que sí, tendremos que vivir con ‘Obamacare’ por ahora”, expresó visiblemente frustrado.

Ante este escenario, el presidente dijo que la Casa Blanca deberá concentrarse ahora en otra promesa formulada en la campaña, la reforma del sistema de impuestos. Luego de la investidura era evidente dentro del equipo gobernante, la división entre los que preferían lanzar primero la reforma fiscal y los que convencieron al presidente de comenzar por la reforma del sistema de salud.

Desmantelar y sustituir el ‘Obamacare’ fue una de las más insistentes promesas de campaña, que siempre calificó el sistema de “desastre”. Sin embargo, después de su investidura, el nuevo mandatario y los legisladores republicanos percibieron que era necesario proponer una legislación alternativa, momento en el cual la unidad tras el presidente se resquebrajó.

El proyecto de ley de la Casa Blanca buscaba recomponer parte del sistema que regía antes del ‘Obamacare’ (con seguros de salud básicamente sin regulación), pero mantenía algunas partes consideradas claves, como la cobertura de enfermedades preexistentes. Aun así, una comisión del Congreso encargada de estadísticas señaló que el proyecto dejaría a corto plazo a unos 14 millones de personas sin cobertura médica, cifra que podría aumentar a más de 20 millones en pocos años.