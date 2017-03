El sospechoso de allanamiento y robo de auto fue balaceado por un oficial del Sheriff, poco después de que el vehículo fue frenado.

Por Hugo Laveen

Wickenburg, AZ.— Oficiales de la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa abrieron fuego contra un sospechoso en una invasión de domicilio y robo de vehículos, después de que OnStar inhabilitó el vehículo robado, terminando una búsqueda de millas de largo cerca de Wickenburg el lunes por la mañana.

“Este incidente comenzó con una invasión en una casa en Buckeye”, dijo el sargento Calbert Gillet, de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa. “El sospechoso entonces robó un auto y llevó a los oficiales a una persecución que terminó en la US60 y Gates Road”.

El sargento Joaquín Enríquez, de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, dijo que el incidente comenzó con una llamada al 911 sobre la invasión de la casa poco después de las 7:30 de la mañana.

La persona robó un vehículo, llevando al MSCO y al Departamento de Seguridad Pública a una persecución que terminaría con un disparo que realizó un oficial cerca de una hora más tarde.

“Hay información de que el sospechoso que conducía el vehículo robado hizo disparos mientras huía”, dijo Enríquez en una conferencia de prensa poco antes del mediodía. Eso todavía está bajo investigación.

Enríquez confirmó que los diputados dispararon al sospechoso cuando la persecución llegó a su fin.

El sospechoso herido fue recogido por una ambulancia, mientras que los voceros de MCSO dijeron que las lesiones del hombre no identificado no parecían poner en peligro la vida.

Enríquez dijo que durante la persecución, MCSO trabajó con OnStar para “desactivar con seguridad” el vehículo robado. Ese vehículo fue cerrado y rodó hasta detenerse “justo antes del tiroteo”, explicó Enríquez.

No es raro que las agencias de aplicación de la ley utilicen a OnStar, que se especializa en servicios de emergencia, seguridad, navegación y administración de vehículos, para cerrar remotamente vehículos en situaciones como esta.

“No es algo que abusemos”, dijo Enríquez. “Es algo que se utiliza, obviamente, en la seguridad pública. Esto era algo que necesitábamos usar de inmediato para conseguir que este vehículo se detuviera…

“Vamos a usar la tecnología de cualquier manera que podamos …”, continuó Enríquez. “OnStar fue una tremenda herramienta que usamos a nuestro favor para detener el vehículo … Vamos a usar la tecnología – la policía, en general, va a usar la tecnología – a nuestro favor para servir mejor público”.

Los investigadores no han divulgado ninguna información sobre el sospechoso o la invasión de la casa que precipitó la persecución.

Ningún oficial de MCSO o personal de DPS resultó herido en el curso de la persecución y posterior tiroteo, dijo Enríquez, y nadie resultó herido durante la invasión de casas que inició esta cadena de eventos.

“La única persona herida en esta situación ahora es el sospechoso que estaba manejando un vehículo robado”, dijo.

En este punto, no está claro si el sospechoso y los residentes de la casa de Buckeye estaban familiarizados o si algo más que el vehículo fue tomado.

MCSO está manejando la investigación entera, que implica cuatro escenas diferentes, incluyendo el sitio de la invasión de una Casa de Buckeye.

Enríquez se negó a proporcionar información sobre las otras escenas, diciendo que esperaba que los detectives tuvieran más detalles al final del día.

La US 60 y Gates Road están en Morristown, a menos de 15 minutos al sur de Wickenburg. Esa escena es un poco menos de una hora al norte de Buckeye, donde ocurrió la invasión de la casa, ya una hora al noroeste de Phoenix.

Este es el 14o tiroteo de Arizona en este año que involucra a la policía. Hubo 46 disparos de oficiales involucrados en el Valle en 2016, además de otros 36 en otras ciudades en todo el estado para un total de 82 incidentes en todo el estado.