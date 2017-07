Los cambios en la vista podrían ser una señal de tener la enfermedad una década antes de que los síntomas motores aparezcan, según un estudio.

Salud

Los cambios en la vista podrían ser una señal temprana de la enfermedad de Parkinson, reportan los investigadores.

La causa de la afección neurodegenerativa es la pérdida de neuronas en varias estructuras cerebrales, lo que resulta en temblores, rigidez o inflexibilidad, junto con problemas del equilibrio y de coordinación, explicaron los investigadores italianos.

Pero “aunque el Parkinson se considera principalmente un trastorno motor, varios estudios han mostrado que los síntomas no motores son habituales en todas las etapas de la enfermedad”, dijo el investigador principal, el Dr. Alessandro Arrigo, residente de oftalmología en la Universidad Vita-Salute San Raffaele de Milán.

“Pero estos síntomas con frecuencia no se diagnostican porque los pacientes no son conscientes del vínculo con la enfermedad, y a consecuencia de ello, quizá no reciban el tratamiento necesario”, añadió.

Los síntomas no motores que muestran los pacientes de Parkinson incluyen cambios visuales, como la incapacidad de percibir colores, un cambio en la agudeza visual y parpadear menos, lo que puede llevar a que se sequen los ojos, indicaron los autores del estudio.

Estos síntomas “podrían preceder a la aparición de las señales motoras en más de una década”, dijo Arrigo.

Este estudio incluyó a 20 pacientes a los que se había diagnosticado recientemente el Parkinson y que todavía no habían recibido un tratamiento, y un grupo de “control” de 20 personas sin la enfermedad. Los escáneres cerebrales revelaron que los pacientes con Parkinson presentaban anomalías significativas en las estructuras cerebrales del sistema visual.

Los hallazgos del estudio aparecen en la edición en línea del 11 de julio de la revista Radiology.

Evaluar los problemas del sistema visual en los pacientes “podría ser útil a la hora de diferenciar los trastornos del parkinsonismo, de hacer un seguimiento de la progresión de la enfermedad, y de monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento farmacológico”, dijo Arrigo en un comunicado de prensa de la revista.

Se necesita más investigación para saber más sobre el momento en que ocurre la degeneración del sistema visual, junto con los cambios específicos, dijo Arrigo.

FUENTE: Radiology.