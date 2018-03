Estatal

El saliente senador de Arizona Jeff Flake dice que el Partido Republicano está en “un mal lugar” y que el presidente Trump no se comporta de la manera en que “un conservador debería actuar”.

En una entrevista en el programa de David Axelrod, “The Axe Files”, transmitido por CNN el sábado a las 7 de la tarde, Flake criticó la dirección en que se dirigía el Partido Republicano.

“Hemos dejado de ser el partido del gobierno limitado, la libertad económica, la responsabilidad individual … y nos hemos desviado para luchar en las guerras culturales”, dijo Flake, quien anunció a fines del año pasado que no se presentaría a la reelección.

“Eso es cuando siempre sabes que estás en un mal lugar. Cuando dejas de hablar, como republicano, sobre un gobierno limitado o limitando el gasto y comienzas a hablar de quema de banderas u otros asuntos culturales o de inmigración para intentar compensar el no ser conservador fiscalmente. Tienes que enfatizar otros asuntos”, dijo.

Flake, un crítico frecuente de Trump, dijo que aunque había votado con el presidente en términos de política, al final no creía que Trump fuera siquiera un conservador.

“Ser conservador no es solo ser conservador en la política. Es ser conservador en su comportamiento, conducta y modales. Y tenemos todo eso en la Casa Blanca en este momento”, dijo.

El Presidente necesita entender, argumentó Flake, que “las palabras importan”, especialmente cuando se trata de la relación fragmentada de Trump con los medios.

“Cuando el presidente habla de la prensa como el enemigo de la gente, por ejemplo, y luego habla de noticias falsas, llamando noticias reales falsas y noticias falsas reales, eso tiene ramificaciones, particularmente a nivel internacional.

Autoritarios de todo el mundo ahora toman prestado ese lenguaje para justificar el crackeo abajo de la oposición decente y legítima como noticias falsas “, dijo.

“Un presidente debería saberlo mejor”, dijo. “No es la forma en que un conservador debería actuar”.

Cuando Axelrod le preguntó cómo se comparaba esta Casa Blanca con otras con las que había trabajado, Flake fue directo.

“Es diferente, realmente lo es. Definitivamente cuando ves las reuniones del gabinete, es un poco doloroso, francamente, verlo”, dijo.

Y lo que es aún más doloroso, agregó, “es ver al Congreso aplazar tanto al presidente”.

En cuanto al discurso de Flake en el Senado en 2017, criticó la “complicidad” de su propio partido en lo que llamó una “alarmante y peligrosa situación” y anunció que no se presentaría a la reelección, el senador de Arizona le dijo a Axelrod que no se arrepentía.

“Ciertamente no podría ganar como republicano ejecutando el tipo de campaña que sentía que tenía que correr. No podía, no podía ver aceptar algunas de las posiciones del presidente y tolerar su comportamiento, si eso fuera posible”. fue el precio para ganar la reelección “, dijo.