Díficil de creer…aunque no tan descabellado

Internacional

Es difícil creer lo que le pide este presunto ladrón al Gobierno mexicano, pero, ante la impunidad que impera en el país, algunos no lo consideran tan descabellado.

Con total naturalidad, el muchacho que habla desde un auto con un pañuelo que le cubre la mitad del rostro, alega que ya no se puede robar en paz y que necesita la ayuda de las autoridades.

“Buenas tardes mi gente. Este video es para el Gobierno, para que nos ayuden, nos apoyen. Nos están matando, mi gente, y nosotros pedimos al Gobierno un trato justo, un trato digno. La gente ya no se espanta como antes”, manifestó el supuesto ladrón al inicio del video que se ha vuelto viral en redes.

De acuerdo con el hombre, la gente ya sale preparada para enfrentar a los rateros, lo que complica su “trabajo”.

“Ya uno sale a robar y pinche gente ya trae dos celulares, el chido y un pinche chicharrón. Y nos dan el chicharrón…”, plantea el presunto ladrón en su mensaje.

“Nosotros no tenemos ni seguro, ni prestaciones… Ahí tenemos que curarnos con los pinches chupotes con agua con sal y con remedios caseros, porque ni pal pinche seguro nos da el Gobierno. Solamente pedimos seguridad para trabajar. Porque ya esto no puede seguir así. Ahora el ratero ya sale a robar con miedo. Esto no puede seguir así, espero le llegue al Gobierno y nos apoye. Eso era todo banda, gracias”, finaliza el protagonista.