Por Hugo Laveen

El premio mayor para el juego de Powerball del miércoles logró un acumulado de 403 millones de dólares después de que nadie coincidiera con los seis números en el sorteo de varios estados del sábado.

El que gane el gran premio del Powerball puede optar por tomar el pago efectivo que se estima en $ 243,9 millones, o bien por una anualidad pagada por más de 29 años.

Mientras que las probabilidades de ganar son escasas, 1 en 292 millones, para ser exactos, los jugadores pueden tener una mejor oportunidad de llevarse a casa el premio gordo con una selección rápida. Alrededor del 75 por ciento de los billetes ganadores anteriores fueron seleccionados cuando un equipo eligió los números, de acuerdo con la Asociación Multi-State Lottery.

Las bolas blancas están numeradas del 1 al 69 y las bolas rojas están numeradas del 1 al 26. Lo primero que debe hacer después de comprar su boleto es firmarlo. En tinta.

“Los jugadores deben firmar el reverso del billete de la misma manera que firmarían un cheque o cualquier otro documento legal”, según la peagina de seguridad de la Lotería de Arizona. “Todos los boletos deben ser firmados, al firmar el boleto, los jugadores aseguran que son el dueño legítimo del boleto y las ganancias resultantes”.

Un hombre de Glendale aprendió esa lección de la manera más difícil en diciembre. Afirmó que una mujer le robó el billete ganador del fantasy 5 y luego trató de reclamar el premio de $1,000.

Los boletos cuestan $2 cada uno y usted tiene hasta las 6:59 de la tarde para comprarlos. Los números ganadores del miércoles serán sorteados a las 8:59 pm hora de Arizona.

Los premios van desde $4 para los que recogió sólo el Powerball o un número y el Powerball de $1 millón para los que consigan los cinco números, pero no el Powerball.

• 5 números, no Powerball = 1 millón de dólares

• 4 números + Powerball = $ 50.000

• 4 números, no Powerball = $ 100

• 3 números + Powerball = $ 100

• 3 números, no Powerball = $ 7

• 2 números + Powerball = $ 7

• 1 número + Powerball = $ 4

• Powerball solamente = $ 4

La elección de la opción Power Play aumenta los premios.

[Línea directa de números ganadores: Phoenix – 480-829-7425 | Tucson – 520-325-9141 | Otras áreas – 800-499-3798 | En todas partes: ArizonaLottery.com.

Si nadie gana, el bote continuará creciendo hasta el próximo sorteo del sábado.

De acuerdo a su perfil de Twitter, la Arizona Lottery “ha pagado más de $ 5.4 mil millones en premios a los jugadores y más de $ 3 mil millones en ganancias netas a Arizona” desde 1981.