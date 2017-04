VW, fue el primer automóvil de la marca y se construyeron más de 21 millones de unidades.

Autos.

El Volkswagen Tipo 1 también conocido entre otros muchos nombres como Sedan, Vocho o Escarabajo en distintos países hispanohablantes. Fue uno de los coches preferidos durante décadas por conductores de todo el mundo, debido a su economía de mantenimiento y a su reducido gasto de combustible.

El Volkswagen Escarabajo es un coche reconocido a nivel mundial, representativo de la marca Volkswagen hasta el punto de que casi cualquier persona que lo vea sabe inmediatamente que es un Volkswagen por su inconfundible aspecto, después en los 60 fueron más grandes y mas ovaladas.

EI modelo fue muy codiciado, inicialmente por todos, pero luego especialmente por la audiencia femenina, por eso la marca volvió al ataque con un nuevo “Escarabajo” más masculino y deportivo y lo llamó The Beetle (EI Escarabajo}.

El The Beetle toma la base del nuevo VW Golf, esto quiere decir que es mas largo y ancho, pero mas bajo que el New Beetle. La mejor noticia es que ahora tiene suspensiones multibrazo atrás, lo que habla de mejor confort y desempeño dinámico.

Mecánicamente se ofrece con dos motores TFSi (inyecci6n directa y turbo), un 1.4L de 160CV y 240Nm entre 1.500 y 4.500 rpm, y un 2.0L de 211 CV y 280 Nm entre 1.700 y 5.000 giros. Ambos se pueden asociar a transmisiones manuales de 6 cambios o automáticas doble embrague de 7 velocidades. Nosotros nos subimos a la versión de entrada, 1.4L manual.