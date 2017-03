Quemaduras y abrasiones son el resultado de que los niños se ‘borren’ la piel

SALUD

Se está propagando por los medios sociales un “reto” en el que los niños usan borradores para frotarse la piel de sus brazos, a menudo mientras recitan el alfabeto u otras frases.

Los jugadores comparan las lesiones resultantes y el que tiene más lesiones es el “ganador”.

El llamado “reto del borrador” (“eraser challenge”) lleva un año circulando, pero los médicos advierten que no es una broma.

“El reto del borrador podría provocar dolor, quemaduras en la piel, cicatrices e infecciones locales”, dijo el Dr. Michael Cooper, que dirige el Centro de Quemaduras del Hospital de la Universidad de Staten Island, en la ciudad de Nueva York.

Con tales lesiones, “en los casos graves, aunque raros, podría producirse una sepsis que podría ser letal, gangrena y la pérdida de un miembro”, señaló.

Según USA Today, la escuela intermedia de East Iredell, en Statesville, Carolina del Norte, publicó recientemente una advertencia en Facebook sobre el reto del borrador.

“Los niños están frotando la piel con un borrador mientras hacen o dicen algo”, dijo la escuela en la publicación. “Esto está provocando quemaduras graves y hemos visto varios casos así”.

Cooper se mostró de acuerdo.

“El reto del borrador podría parecer inofensivo y una muestra inocente de fanfarronería”, comentó Cooper. “Pero las consecuencias podrían ser una desfiguración de por vida e incluso la muerte, y al igual que otros ‘retos’, no se debería hacer”.

El Dr. Robert Glatter, médico de emergencias del Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York, enfatizó que el riesgo de infecciones graves a partir del reto de borrador es preocupante.

“Las bacterias y las células de la piel muerta pueden colonizar los borradores con los que se ha frotado la piel”, explicó. “Los borradores, que pueden estar hechos de materiales sintéticos, como el vinilo, plásticos y goma sintética, tienen hendiduras que proporcionan un ambiente cálido y húmero para que medren las bacterias. Las personas también se ponen los borradores en la boca, lo que les hace una trampa de infecciones polimicrobianas que pueden ser difíciles de tratar”.

¿Qué se puede hacer? Glatter dice que la monitorización y la intervención parentales son clave.

“Los padres deben tener una conversación sincera con sus hijos sobre los peligros asociados con el reto del borrador”, comentó. “Si usted encuentra abrasiones o heridas sin explicación en los brazos o las piernas de su hijo, es fundamental que le pregunte si ha participado en este reto”.

Y Cooper indicó que el reto del borrador no es la única moda dañina que hay en los medios sociales.

“La llegada de los medios sociales, y la búsqueda interminable de reconocimiento y atención han hecho que la publicación de videos mientras se realizan actos peligrosos y sin sentido sea algo habitual y generalizado”, dijo.

“El reto del fuego hace que se prendan fuego a sí mismos, lo que podría ser una amenaza para su vida, al prender un líquido de encendedor o alcohol que se han derramado por la piel”, explicó Cooper. “Y, recientemente, un adolescente sufrió heridas graves cuando saltó en un lago en el que él sabía que había caimanes”.

Y en cuanto al reto del borrador, dijo Glatter, “es simple: los borradores son para el papel, no para la piel”.