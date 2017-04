Por Hugo Laveen

El Senado confirmó a Neil Gorsuch como el nuevo juez asociado de la Corte Suprema el viernes, elevando al candidato de la Casa Blanca después de una corrosiva confrontación partidista que podría tener impactos duraderos para el Senado y la corte.

El vicepresidente Mike Pence presidía la sesión cuando el Senado votó 54-45 en favor de Gorsuch, un veterano de 49 años de edad del 10 º Circuito de Apelaciones de EE.UU. en Denver, cuyas decisiones conservadoras lo hacen un heredero intelectual del fallecido Juez Antonin Scalia, cuyo asiento llenará.

Gorsuch ganó el apoyo de 51 de los republicanos de las cámaras así como de tres demócratas moderados en los estados: Joe Manchin de Virginia Occidental, Heidi Heitkamp de Dakota del Norte y Joe Donnelly de Indiana. El senador republicano Johnny Isakson de Georgia, que se ha recuperado de la cirugía de espalda, no votó.

El resultado fue una victoria importante para Trump, su mayor victoria en el Congreso hasta la fecha, así como para el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell, R-Ky., quien mantuvo el asiento de Scalia abierto después de la muerte del juez en febrero de 2016, no obstante que hubo un candidato del presidente Barack Obama, Merrick Garland.

Después de juramentarse, Gorsuch restaurará la mayoría de voto conservador de la corte que existía antes de la muerte de Scalia, y que podría persistir durante años o incluso crecer en el curso de la administración de Trump. Se espera que sea juramentado el lunes, a tiempo de escuchar los casos finales del término. Fue nominado por Trump poco después de la inauguración de enero.

Los republicanos exaltaron la victoria.

“Esta es una persona de extraordinarias credenciales que traerá honor a la Corte Suprema por muchos, muchos años por venir. Así que es realmente un día orgulloso”, dijo McConnell.

Dijo a los periodistas que ve su negativa a llenar el asiento de Scalia, que inicialmente fue cuestionado por algunos republicanos compañeros, como “la decisión más consecuente en la que he estado involucrado”.