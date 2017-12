Estatal

“Me encanta cómo me tratas”, fue una de las últimas cosas que Mitchell Warnock, de 18 años, le dijo a su madre antes de suicidarse hace un año.

“No pude dejar de gritar. Mi esposo lo encontró “, dijo Lorie Warnock, la madre de Mitchell. “Si lo hubiera encontrado, creo que tendría que ser hospitalizada. No sé cómo soporta mi marido cada día, sabiendo lo que vio”.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Arizona ocupa el lugar número 13 en el país en cuanto a muertes por suicidio, y los adolescentes de 15 a 17 años corren un alto riesgo de muerte por suicidio en Arizona.

Desde 2009, los suicidios de adolescentes han aumentado 81 por ciento en Arizona, según un informe estatal de 2016 sobre muertes infantiles.

Warnock, un profesor de inglés de Mountain Pointe High School, describió a su hijo como “un niño tímido, callado y bastante introvertido”. Le diagnosticaron depresión y ansiedad al comienzo de su penúltimo año en la Escuela Preparatoria Corona del Sol. Anteriormente había sido diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención.

“Nuestro mundo entero fue destrozado”, dijo Warnock. “No quiero que otro padre sienta lo que sentimos, y es por eso que algo tiene que cambiar. Algo tiene que suceder”.

Warnock dijo que los distritos escolares deben hacer más para reconocer las señales de advertencia y ayudar a los estudiantes como su hijo.

En un esfuerzo continuo para concientizar al adolescente sobre el suicidio, los distritos escolares de East Valley están ofreciendo clases e intervenciones sobre cómo reconocer las señales de advertencia y hablar con seguridad sobre el problema con los estudiantes.

“El suicidio es obviamente un tema muy incómodo y aterrador para muchas personas, estudiantes y adultos, pero aumenta el nivel de educación y la conciencia para mantener la conversación y no tener miedo”, dijo Susan Cadena, coordinadora de prevención en el Distrito Escolar de Gilbert.

Cadena dijo que el distrito tiene equipos de salud del comportamiento durante todo el año en sus escuelas para ayudar a identificar a cualquier estudiante que está en crisis o necesita una evaluación.

Los equipos consisten en trabajadores sociales, consejeros, psicólogos escolares, enfermeras y la administración escolar.

Aunque los equipos y los programas están ahí para ayudar a los estudiantes, Cadena dijo que lo único que le siguen haciendo hincapié a todos es que las escuelas no pueden prescindir de la ayuda de la comunidad, las familias y las fuerzas del orden público.

“Tenemos estudiantes en nuestros salones por largos períodos en un día”, dijo Cadena. “Cuando todos trabajamos juntos, vemos que funciona muy bien, y los niños pueden ver que si bien es un tema desagradable de lo que hablar, los estudiantes no sienten que no estamos dispuestos a estar allí con ellos, sin importar qué tan feo se pone”.

Paul Gagnon, director de Queen Creek High School, en una carta a los padres, escribió que además de reunirse con estudiantes individuales, también le pidieron al Empact Suicide Prevention Center que realizara presentaciones para estudiantes de primer año para enseñarles a los estudiantes cómo ayudarse a sí mismos. u otras personas.

Jennifer Liewer, vocera del Distrito de Escuelas Secundarias de Tempe Union, dijo que los líderes pedirán a su comité presupuestario que proporcione fondos para agregar más trabajadores de salud mental en el campus para asegurarse de que los estudiantes sepan pedir ayuda.

El distrito también está ofreciendo un nuevo plan de estudios de 10 semanas, llamado “habilidades para la vida”, para estudiantes de noveno grado en el distrito escolar de Tempe para aprender sobre relaciones saludables y bienestar social y emocional, dijo ella.

Liewer dijo que tales programas y servicios crearon un diálogo entre los estudiantes y los animaron a hablar si notan señales de advertencia de suicidio en sus amigos.

Warnock dijo que Corona está trabajando para crear una relación de confianza entre los estudiantes y el personal, pero cree que se puede hacer más.

“Creo que reconocen que hay un problema, pero aquí está, más de un año después, y ninguno de los maestros, ninguno de los miembros del personal, ninguno de los estudiantes ha sido entrenado en términos de prevención e intervención del suicidio, “Warnock dijo.

“No estoy satisfecho de que cada ‘yo’ haya sido punteado y cada ‘T’ se haya cruzado cuando se trata de él”, dijo Warnock sobre su hijo.

Desde consejeros hasta recursos como el Plan 504, que asegura que los niños con discapacidades sean alojados en las escuelas, Warnock dijo que ella y su esposo hicieron todo lo posible por ayudar a su hijo, pero desearon que los funcionarios escolares hubieran hecho más para guiarlo en sus luchas.

“Quería asegurarme, no dejes que este se caiga por las grietas, él es el más tranquilo que simplemente se sentará y, antes de que te des cuenta, podrías terminar perdiéndolo académicamente”, dijo Warnock.

Warnock dijo que educar a un niño se trata de educar a todo el niño, no solo la parte académica.

“Tienes que entender que estos niños están trayendo dinero para ti, en términos de asistencia diaria”, dijo Warnock sobre un distrito escolar. “Pero también pueden venir con algunos desafíos. La fundación necesita ser fuerte antes de empujarlos hacia el rigor académico “.

“Necesitamos tantos ojos como sea posible para los niños”, dijo. “Todos tenemos puntos ciegos”.

Warnock ahora se está enfocando en los otros estudiantes para asegurarse de que reciban la atención que necesitan al hacer que la educación para la prevención del suicidio sea una prioridad en todas las escuelas de Arizona.

“Esto ya no se trata de él. Me preocupan los otros 25,000 estudiantes de nuestro distrito que no están siendo notados “, dijo. “En general, muchos niños como Mitch se pierden”.

Katey McPherson, una ex administradora de la escuela Gilbert y directora ejecutiva del Instituto Gurian, dijo que si el suicidio de un estudiante ya ha sucedido en una escuela, hay una mayor probabilidad de que vuelva a suceder.

“No podemos darnos el lujo de perder a otro niño”, dijo.

Pero los niños son menos propensos a pedir ayuda, dijo McPherson. “Los niños, especialmente en mi opinión, son realmente buenos para enmascarar cómo se sienten”.

Según el Informe de Arizona 2015 Fatality Review, los niños representaron el 72 por ciento de las muertes por suicidio en comparación con el 28 por ciento en las niñas.

Un problema que mencionaron Warnock y McPherson fue el estigma de hablar de suicidio.

“Si los adultos tienen suficiente tiempo para hablar de eso, no podemos esperar que los niños vayan a hablar sobre ello”, dijo McPherson.

Heather Brown, la administradora de prevención de Mercy Maricopa Integrated Care, está trabajando para eliminar ese estigma a través de clases de capacitación como SafeTALK y Primeros Auxilios de Salud Mental para enseñar al público cómo identificar, comprender y responder a las enfermedades mentales.

“Hay tantas personas que quieren ayudar”, dijo Brown. “Simplemente no saben cómo, no quieren decir algo equivocado, no quieren empeorarlo o creen que no es asunto de ellos”. Entonces a través de entrenamientos, la gente realmente se da cuenta de que es responsabilidad de todos “.

McPherson dijo que las escuelas deberían mejorar sus sistemas para prevenir mejor los suicidios. La mayoría de las escuelas siguen un protocolo estándar después de un suicidio, como la celebración de una asamblea o colocar calcomanías de Teen Lifeline en la parte posterior de las identificaciones de los estudiantes.

Pero “no se utilizan estrategias universales, todo el mundo está haciendo esta reacción reacia”, dijo.

Cuando una persona ya tiene un plan para suicidarse y ha pedido ayuda, McPherson dice que los referirá a centros de crisis, como Empact Suicide Prevention Center que proporciona equipos de intervención de crisis que pueden acudir a las casas y escuelas además de atender llamadas telefónicas.

Lisa Clark, coordinadora clínica de Empact, es una de las telefonistas del centro de Tempe. La mayoría de las veces dice que será mucho escuchar y hacer preguntas sobre la vida y las relaciones de la persona que llama.

El comienzo de la llamada telefónica generalmente implica una pregunta de seguridad para asegurarse de que la persona que llama no tenga ningún daño directo.

A partir de ahí, es una gran cantidad de escucha activa, la construcción de confianza y la resolución de problemas.

“Así que cuéntame sobre ti. ¿Qué disfrutas hacer en tu tiempo libre? “, Son algunas de las cosas que Clark pregunta durante una llamada para conocer mejor a la persona que llama.

“No quieres dar consejos. Cree que sabe lo que debe hacer, pero eso no redunda en beneficio de la persona que llama “, dijo Denis Thirion, gerente de crisis de Empact.

Al final de la llamada, Clark les dice que si alguna vez tienen problemas, sienten que no hay escapatoria, o que simplemente quieren hablar, que vuelvan a llamar. Ella lo repite varias veces para asegurarse de que entiendan.

“Lo ideal es que al final de la llamada telefónica, sientan que se les ocurrió la solución. Ese es nuestro objetivo “, dijo Thirion.

Si está pensando en suicidarse, está preocupado por un ser querido o necesita apoyo emocional, el National Suicide Prevention Lifeline está disponible las 24 horas, todos los días, en los EE. UU. Al 1-800-273-TALK (8255)

* Presione 1 para la línea de crisis de veteranos.

Crisis Text Line también está disponible 24/7 al 741-741 para enviar mensajes de texto con un consejero de crisis capacitado.

Otros servicios de crisis disponibles 24/7:

Maricopa Crisis Line al 602-222-9444 o 800-631-1314.

Teen Lifeline 602-248-TEEN (8336) o 800-248-TEEN (8336)

EMPACT Centro de Prevención de Suicidio La Frontera 480-784-1500

Proyecto Trevor (Linea directa para jóvenes LGBTQ) 866-488-7386