¿Qué es más conveniente, usar cadenas de nieve o neumáticos de invierno?

La utilización de neumáticos de invierno tiene una serie de ventajas respecto al uso de cadenas. Hacemos un repaso a las más importantes.

Utilización: el neumático de invierno se equipa con la llegada de la época invernal y se quita con la llegada de mejores temperaturas. En el caso de las cadenas, es necesario instalarlas previamente (muchas veces en condiciones adversas) y solo sirven para las zonas de nieve o hielo.

Seguridad: equipando neumáticos de inviernos en las cuatro ruedas el agarre es máximo, y la distancia de frenada se reduce significativamente. En cuanto a las cadenas, al equiparse solo en el eje motriz, el comportamiento del coche no es pleno.

Riesgo de daños: los neumáticos de invierno pueden seguir siendo utilizados después de pasar las zonas de hielo o nieve. Se recomiendan por debajo de 7 grados centígrados, haya o no hielo, nieve o lluvia. Las cadenas deben ser inmediatamente retiradas después de atravesar la zona de hielo o nieve, ya que pueden causar daños en los neumáticos y en el propio vehículo.

Montaje: lo ideal es equipar los neumáticos de invierno en un taller especializado al llegar de la época invernal, y desmontarlos cuando acabe. Las cadenas en cambio, se deben equipar y retirar cada vez que se quieran utilizar, y su instalación no es sencilla especialmente para las personas que no lo hayan hecho nunca.

Limitación de velocidad: llevar neumáticos de invierno no limita la velocidad a la que podemos circular. Sin embargo, siempre debemos adecuarla a las condiciones de la vía. Por el contrario, el uso de cadenas limita la velocidad de circulación a 31 millas por hora (50 km/h).

En definitiva, la utilización de neumáticos de invierno evita las molestas y posible riesgos para nuestro vehículo de utilizar cadenas. Además, mejora la seguridad en cualquier situación invernal, ya que tienen mejor comportamiento que los neumáticos de verano también en condiciones de frío y lluvia.

Si usas cadenas, sigue estos consejos

Ya sea por motivos económicos o por no tener dónde almacenarlos, la utilización de cadenas sigue siendo una opción para muchos conductores. No todos tiene la opción de tener dos juegos de neumáticos disponibles.

Sea cual sea el tipo de cadena que utilices, hay que equiparlas solo en condiciones de hielo o nieve. En caso contrario, no le estarás haciendo ningún favor a tu coche ya que se pueden dañar los neumáticos y las suspensiones.

También ese necesario tener en cuenta que hay diferentes tamaños de cadenas, y que no todas valen para todas las ruedas. Esto quiere decir que no siempre te valdrán las cadenas que nos deje algún amigo o familiar.

Hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de cadena que utilicemos, su montaje será diferente. Pero una cosa está clara: debe hacerse siempre en condiciones de seguridad. Utilizar los triángulos de avería y dejar las luces de emergencia encendidas puede ser una buena idea.

También es importante tener cuidado con los resbalones (estaremos en una zona llena de nieve o hielo), ir bien abrigado y llevar guantes, ya que las manos frías pueden complicar su instalación de forma importante.

Antes de comprar tus cadenas de nieve, verifica con el constructor que tu vehículo puede ser equipado.

Las cadenas y fundas de nieve que ya hayan sido utilizadas deber ser controladas visualmente antes de cada montaje. En caso de daño o de ruptura de eslabón, la cadena/funda no debe ser utilizada.

Evita los arranques, aceleraciones y frenados bruscos. En cualquier caso, no circules a más de 31 millas por hora (50 Km/h).

Evita todo contacto prolongado con el asfalto que pueda estropear el producto. Retira las cadenas en cuanto el estado de la carretera lo permita.

Cuando arranques, asegúrate que nadie se encuentre detrás del vehículo. Existe un riesgo de proyección violenta de piedras o trozos de hielo.

Después de su uso, deja la cadenas durante 2h en agua templada. Después, enjuágalas y déjalas secar antes de guardarlas.

Si tu coche tiene tracción a las 4 ruedas, coloca las cadenas en las ruedas delanteras.

Las cadenas y fundas de nieve se montan siempre en las ruedas motrices del vehículo (ruedas delanteras en los vehículos a tracción, ruedas traseras en los vehículos a propulsión).

