Unos datos iniciales sugirieron que el fármaco podría aliviar la hipertensión pulmonar, pero un nuevo estudio lo refuta

Salud

Cuando una de las válvulas del corazón se daña, esto puede conducir a una presión arterial peligrosamente alta en los pulmones, que están ubicados cerca.

Unos estudios recientes han sugerido que el Viagra (sildenafil), un medicamento para la impotencia, podría ayudar a aliviar el problema, conocido como “hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad valvular cardiaca”.

Pero una nueva investigación sugiere que el medicamento podría hacer lo contrario, y aumentar el riesgo cardiaco de los pacientes.

En lo que llamó un hallazgo “sorpresa”, el investigador líder, el Dr. Javier Bermejo, cardiólogo en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid, España, dijo que “el tratamiento de seis meses con sildenafil conduce a unos resultados clínicos peores que el placebo”.

Dijo que en resumen, “el uso a largo plazo del sildenafil para tratar la hipertensión pulmonar residual en pacientes con enfermedad valvular cardiaca se debe evitar”.

Bermejo hizo sus declaraciones en un comunicado de prensa de la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología (European Society of Cardiology), en Barcelona, España. Presentó los hallazgos de su equipo en la reunión, el lunes.

Un experto cardiaco de EE. UU. concurrió en que el hallazgo es una sorpresa, pero anotó que muchas personas sufren de hipertensión pulmonar, de forma que se necesitan más estudios.

“La hipertensión pulmonar se define como un aumento de la presión arterial en los pulmones”, señaló el Dr. Satjit Bhusri, cardiólogo en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York. “Esta presión alta puede deberse a una anomalía en los pulmones, o como consecuencia de presiones altas a largo plazo originadas en el corazón (por ejemplo, por un problema estructural en una válvula cardiaca) que se transmiten a los pulmones”.

La cirugía puede corregir el problema valvular, dijo, y aunque “las presiones altas en los pulmones pueden mejorar, también pueden seguir elevadas”.

Bhusri anotó que en estudios anteriores, el Viagra se había mostrado promisorio en el tratamiento de esta hipertensión pulmonar persistente. El Viagra es un fármaco potente que funciona al ensanchar los vasos sanguíneos, y puede tener un efecto fuerte en el flujo sanguíneo.

Bermejo dijo que el Viagra con frecuencia se utiliza “fuera de etiqueta” para ayudar a tratar la hipertensión pulmonar, aunque no está aprobado para ese uso.

¿Pero el fármaco en realidad ayuda? Para ayudar a responder a esa pregunta, el equipo de Bermejo siguió la efectividad del Viagra en un ensayo clínico en que participaron 200 pacientes tratados en 17 hospitales distintos.

Cada uno de los pacientes recibió de forma aleatoria 40 miligramos de Viagra tres veces al día o un placebo durante un periodo de seis meses. Ni los pacientes ni los investigadores sabían qué pacientes recibieron el fármaco.

A lo largo del estudio, los investigadores registraron los fallecimientos, las admisiones en el hospital por insuficiencia cardiaca, la tolerancia a la actividad física, e informes sobre el bienestar de los participantes.

El resultado: a los pacientes tratados con Viagra en realidad les fue peor que a los que tomaron el placebo, reportó el equipo español. A los seis meses, un 33 por ciento de los pacientes que tomaron Viagra estaban peor que al inicio del estudio, frente a un 15 por ciento de los del grupo del placebo.

“En comparación con los pacientes que tomaron el placebo, las probabilidades de unos peores resultados clínicos… fueron de más del doble entre los que tomaron sildenafil”, anotó Bermejo.

Y los efectos negativos parecieron afectar a casi todos. “No pudimos identificar ningún subgrupo particular de pacientes que pudieran quizá beneficiarse del sildenafil”, dijo.

Por ejemplo, los pacientes tratados con Viagra tuvieron síntomas cardiacos más graves, y unas hospitalizaciones más tempranas y frecuentes debidas a la insuficiencia cardiaca, apuntaron los investigadores. De hecho, esos pacientes tuvieron el doble de riesgo de necesitar ser hospitalizados que los del grupo del placebo.

Por su parte, Bhusri comentó que el hallazgo le sorprendió, dado que, hasta donde él sepa, “no hay un motivo fisiológico para anticipar esos” resultados por usar el Viagra de esta forma.

Por esa razón, dijo, “deben haber más estudios para responder por qué y cómo antes de que cambiemos el método para los pacientes con presiones pulmonares elevadas”.

El Dr. Puneet Gandotra, director del laboratorio de cateterización cardiaca en el Hospital de Southside de Northwell Health en Bay Shore, Nueva York, dijo que aunque la causa exacta de los peores resultados de los pacientes no está clara, es posible que el Viagra interactuara de forma negativa con otros medicamentos que los pacientes tomaban.

Los expertos anotan que los hallazgos presentados en reuniones médicas se deben considerar preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

FUENTES: Satjit Bhusri, M.D., cardiologist, Lenox Hill Hospital, New York City; Puneet Gandotra, M.D., director, Cardiac Catheterization Lab, Northwell Health’s Southside Hospital, Bay Shore, N.Y.; European Society of Cardiology, news release, Aug. 28, 2017