Entretenimiento

Tras 50 años sobre los escenarios y después de haber vendido más de 300 millones de discos, Elton John anunció su última gira mundial, que comenzará en septiembre y se alargará durante tres años, ya que se quiere dedicar a sus hijos.

El artista británico, de 70 años, convocó un misterioso evento en Nueva York en el que confesó que se retirará tras su última gira mundial, que lo llevará por los cinco continentes y que incluirá 300 conciertos.

“Mi vida ha cambiado y mis prioridades han cambiado. Mis prioridades son mis hijos, mi marido y mi familia”, dijo el compositor, que recordó la infección bacteriana que lo obligó a cancelar el último tour en Estados Unidos y por la que tuvo que ser hospitalizado.

Su última gira arrancará el 8 de septiembre en Pensilvania y, tras visitar Norteamérica, llegará a Europa en abril de 2019, a Asia en noviembre de ese mismo año, a Australia en diciembre y en 2020 visitará Suramérica para volver en marzo a Europa a finales de ese año.

La gira acabará en Norteamérica en 2021 y llevará por nombre ‘Farewelll Yellow Brick Road’, como la canción y el álbum que estrenó en 1973 y que habla sobre la fama y el éxito.

El artista hizo el anuncio después de un breve concierto en una sala de Nueva York, y describió sus planes futuros en una conversación con el periodista de la cadena CNN Anderson Cooper.

“Este es el final”, afirmó el compositor británico, que insistió en que sus hijos “necesitan unos padres” y le echan de menos, y tranquilizó a sus fans al asegurar que no abandona del todo la música, ya que piensa continuar escribiendo y componiendo.

Desde hace seis años, el cantante tiene contrato con un teatro de Las Vegas, donde ha ofrecido cerca de medio millar de actuaciones, pero su residencia allí se extingue el próximo 19 de mayo.

El año pasado, el autor de ‘Your song’ combinó sus actuaciones en Las Vegas con presentaciones en Europa y Australia, aunque se vio obligado a cancelar un tour por Estados Unidos a causa de una infección bacteriana que contrajo durante su gira en Sudamérica y que lo obligó a ser hospitalizado.

Pese al susto, que él mismo trajo a colación, el artista desmintió que su retiro esté relacionado con posibles problemas de salud, y afirmó tajante: “Si vas a hacer 300 actuaciones es que no estás enfermo”.

Su alejamiento de los escenarios obedece a la voluntad de dedicarse a sus hijos que, según explicó, tendrán 10 y 8 años cuando la “megagira” acabe.

“Esa es una edad muy importante en sus vidas”, subrayó el compositor, al tiempo que reconoció que no quiere “echarlos de menos” ni que ellos le echen de menos a él, como pasa ahora.

“En 2015 -recordó-, David y yo nos sentamos con un calendario escolar (de los hijos), y pensé: ‘No quiero perderme nada de esto'”, expresó el músico.

Los invitados al evento en Nueva York disfrutaron de una película en realidad virtual que resumía sus 50 años de carrera y, cuando los espectadores se quitaron las gafas y los auriculares, vieron a Elton John subido al escenario junto al piano, desde el que interpretó ‘Tiny Dancer’ y ‘I’m Still Standing’.

El músico apareció con un extravagante conjunto resplandeciente y con estampados de flores a juego con sus gafas, de la firma Gucci, que lo vestirá en su última gira.

El intérprete dijo que esta “será la actuación más fantástica y con mejor producción” que ha hecho nunca y aseguró que “es una forma de decir gracias” y de marcharse “haciendo ruido”, ya que no quería irse con un tímido “lloriqueo”.

Durante su exitosa carrera, Elton John ha cosechado 38 discos de oro, 31 de platino y ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, que lo sitúan como uno de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos.