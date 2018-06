La agencia en Oregon investiga la publicación, mientras la implicada se encuentra suspendida

Portland, Oregon.— Lori McAllen se presenta en su perfil de Facebook como un ser humano respetuoso y tolerante con los otros. “No hay espacio en mi corazón para el drama, el irrespeto o el odio”, lee la introducción a su página.

Pero, cuando se trata de política migratoria y medidas contra extranjeros en Estados Unidos, el odio la sobrepasa.

Un supuesto comentario en otra publicación en la red por parte de la residente en Oregon la habría desenmascarado. “Yo personalmente creo que deben disparar a muerte a todos en la frontera y tomarlo como bueno…nos ahorraría a nosotros los AMERICANOS trabajadores billones de dólares en impuestos”, habría compartido la mujer en la red.

La joven no solo quedó desprestigiada públicamente por sus comentarios, sino que sus mensajes provocaron su suspensión como empleada del Departamento de Vehículos y Motores (DMV).

Pantallazos de sus mensajes han sido ampliamente compartidos en la red así como reclamos para que la trabajadora fuera despedida, por lo que el Departamento de Transporte (DOT) del estado inició una investigación y la suspendió momentáneamente de su posición.

“Nosotros recibimos miles de publicaciones ‘online’ y probablemente más de 100 llamadas telefónicas”, indicó Dave Thompson, portavoz del DOT, a CBS News. “Las publicaciones en redes sociales llegaron rápidas y furiosas, se volvieron virales”, agregó.

El funcionario añadió que la pesquisa interna busca autentificar la publicación de Facebook. “Recursos Humanos está hablando con ella para determinar si realmente fue la que compartió el mensaje”, dijo Thompson.

“Cuando busqué su página, ayer (miércoles) aproximadamente, a las 7:30 a.m., no existía. Yo no sé si ella la quitó u otra persona lo hizo, pero no está”, explicó el portavoz.