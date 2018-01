Nacional

Condado de Franklin, MO.— Un empleado de una gasolinera es aclamado héroe después de ayudar a prevenir un posible secuestro de una mujer de 42 años en Missouri.

El empleado dijo a la policía que la mujer entró corriendo a la tienda y le pidió que llamara al 911. Cuando llegaron los agentes, la mujer le dijo a la policía que había sido secuestrada de una subdivisión en el condado de Franklin, cerca de St. Louis.

La víctima identificó al sospechoso como Russell E. Deshields, de 36 años, contra quien tenía una orden de protección durante el incidente. Ella dijo que conoció a Deshields en el vecindario donde, según los informes, tomó las llaves de su auto y rompió su teléfono celular.

Él la forzó a subir al automóvil después de amenazarla con matarla, según la policía. Luego la condujo a un pueblo cercano donde ella lo convenció para que se detuviera en la estación de servicio.

El empleado dijo que el hombre se mantuvo muy cerca de la mujer, asegurándose de que ella no saliera de su vehículo. “Ni siquiera se podía poner una mano entre ellos. Lo noté y los observé durante todo el proceso”, dijo el empleado.

Mientras estaba dentro de la tienda, la mujer se dirigió al mostrador del empleado y le preguntó qué cigarrillos estaban a la venta. “Le dije, y ella solo murmuró algo conmigo y me dijo que realmente me ayudaras. Ella dijo: ‘Está tratando de matarme'”, dijo el empleado. “No sabía lo que iba a hacer, pero sabía que teníamos que llevarla a un lugar seguro”.

El empleado le exigió a la mujer que entrara en la oficina de la gasolinera mientras el empleado lo seguía. La mujer le dijo que Deshields la obligó a subir a un vehículo y prometió sacarlo de un puente si no cooperaba. “Se nota que era cierto porque tenía marcas negras en la mano y en el brazo”, dijo el empleado.

Después de regresar al mostrador, el empleado dijo que Desheild salió corriendo de la tienda mientras la mujer permanecía encerrada en la oficina.

El lunes, los diputados respondieron a la residencia de Deshields en Sullivan después de recibir una llamada de que estaba allí. Durante un registro en el hogar, los agentes localizaron a Deshields escondidos debajo de una cama. Fue detenido y trasladado a una cárcel del condado de Franklin.