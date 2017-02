Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ.— El empleado de SRP Kyle Denley está acostumbrado a encontrar cosas. Como su trabajo es localizador de instalaciones subterráneas.

Pero mientras trabajaba el mes pasado en Gilbert, Denley localizó más que las líneas subterráneas de SRP. Ayudó a encontrar a un niño desaparecido.

Todo comenzó cuando Denley estaba trabajando en un trabajo en los puentes en Gilbert, un vecindario cerca de las carreteras Queen Creek y Higley. Cuando estaba a punto de salir de la zona, se dio cuenta de que una mujer trataba frenéticamente de denunciarlo.

“Me detuve para ver qué estaba pasando”, dijo Denley. -Me preguntó si había visto a un niño. Ese pequeño niño era su nieto Brody: apenas tres años pero aparentemente aventurero. Había estado desaparecido durante unos 15 minutos.

La casa de la mujer estaba cerca de Recker Road, así que Denley comprobó alrededor de la calle ocupada. Vio a un policía de Gilbert que conducía, lo saludó con la mano y le habló del niño desaparecido.

Denley volvió a la casa y le dijo a la abuela que revisara dentro y fuera nuevamente y llamara al 911 si Brody no estaba allí. No había ninguna señal de Brody, así que Denley bajó al parque del vecindario. “Es un parque bastante grande con un lago artificial”, dijo Denley. “Estaba preocupado por eso.”

Luego, a tres calles de la casa de la abuela, vio a un niño en una casa en construcción. “Había un gran montículo de tierra en el camino de entrada, y él estaba feliz como podría estar jugando en la tierra”, dijo Denley.

Le preguntó al chico si su nombre era Brody y le dijo que su familia lo estaba buscando. Denley llamó al 911 para que los despachadores pudieran dirigir al oficial a su ubicación. Justo cuando se conectó, la abuela y la mamá de Brody pasaron junto a él y les hizo señas.

El esfuerzo de búsqueda fue rápido pero “se sintió como para siempre”, dijo Denley. “Me alegré de poder ayudar. No sabía cómo podría salir de su casa si no pudiéramos encontrarlo.

El supervisor de Denley, Jason Hovis, dijo que estaba muy orgulloso de él por intervenir para ayudar. “A veces proporcionar un excelente servicio al cliente no tiene nada que ver con nuestras tareas asignadas”, dijo Hovis. “Kyle nos mostró a todos un gran ejemplo de eso”.