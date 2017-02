Por Hugo Laveen

Un empleado de UPS ayudó a un oficial de policía de Phoenix a someter a un sospechoso que se resistía a ser arrestado.

El empleado de UPS Adam Faz dijo que típicamente entrega paquetes en el área cerca de la calle 25 y Cactus Road, pero lo que vio fue diferente a cualquier otro día en el trabajo.

Después de entregar más de 150 paquetes al día durante los últimos 12 años y medio, el miércoles fue la primera vez que Faz se vio involucrado en un incidente. “Vine a la esquina y vi que el oficial de policía necesitaba ayuda”, dijo Faz.

La policía de Phoenix dijo que el miércoles alrededor de las cuatro de la tarde, un oficial estaba tratando de arrestar al sospechoso de robo, Cody Cherry-Cisco, cerca de la calle 25 y Cactus Road. El oficial no pudo someter a Cherry-Cisco hasta que Faz intervino.

“Lo estaba persiguiendo, y luego se pusieron en el suelo un poco, y el policía me miró, y le pregunté si necesitaba ayuda, y antes de que yo pudiera sacarlo, me dijo: ‘Sí, ayúdame”, dijo Faz.

Dijo que no vaciló cuando vio la mirada en la cara del oficial. “Simplemente lo escuché y puse mi peso encima de su espalda con mi rodilla y el policía dijo que agarrara su otro brazo”, dijo Faz.

“Por suerte, pudimos ponerle las esposas”, dijo Faz.

Dijo, que aparte de estar un poco sacudido, se alejó ileso.

“Me dio la vuelta un par de veces, pero se perdió, nos gritó, nos criticó a nosotros y cosas así”, dijo Faz. “Los héroes son los policías, la gente no se da cuenta de que eso es lo que pasa todos los días.

Cherry-Cisco está actualmente en la cárcel por robo y resistencia a la detención, entre otros cargos. La persona que la policía dijo que estaba con él, Daniel Ayala, también está en la cárcel por cargos de robos y drogas.