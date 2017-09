Por Hugo Laveen

Tempe, AZ. Una compañía de Tempe ha sido seleccionada como una de las empresas que producirán un prototipo de concreto para el muro fronterizo, pero tiene un pasado problemático.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el jueves que Fisher Industries, con sede en Tempe, es uno de los cuatro proveedores elegidos para producir el prototipo de la muralla fronteriza estadounidense-mexicana prometida por el presidente Donald Trump, al dar un paso adelante para el proyecto tras meses de retrasos.

El anuncio se produjo después de que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno desestimara el viernes una protesta presentada sobre los premios del contrato que había retrasado los proyectos, envolviendo temprano un proceso que podría haber empujado el retraso hasta noviembre. El DHS se había dirigido originalmente a Junio para el comienzo de la construcción, pero el proceso se había atrasado aún más en el verano cuando los contratos fueron decididos.

El Comisionado Adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza, Ronald Vitiello, anunció que los diseños superiores para un muro de hormigón que se construirá a lo largo de la frontera de San Diego será de cuatro empresas. Hubo dos solicitudes de propuestas: un diseño de muro de concreto de 30 pies de alto y luego cualquier otra alternativa. Este último será anunciado en la próxima semana, dijo CBP.

Las cuatro compañías nombradas para construir eran Caddell Construction Co (DE), LLC, de Montgomery, Alabama: Fisher Sand & Gravel Co., DBA Fisher Industries, de Tempe; Texas Sterling Construction Co., de Houston, Texas; WG Yates & Sons Construction Company, de Filadelfia, Mississippi.

Acerca de la empresa Tempe

Fisher Sand & Gravel tiene licencia del Arizona Registro de Contractors y no tiene quejas abiertas contra ella, pero ha sido multada en el pasado.

En 2013, el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Ambiental emitieron una multa de $ 150,000 por violaciones de polvo en el Condado de Maricopa.

Dos años antes, el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona impuso $ 187,000 en multas por verter basura en un arroyo.

La compañía explotaría una planta mezcladora de asfalto en Phoenix sin permiso. En los cuatro años la operación de asfalto estaba abierta – la compañía lo cerró voluntariamente . Fisher registró cerca de 2.000 notificaciones de violación de la ciudad y el condado. Apeló alrededor de 1.500 de ellos.

En febrero de 2010, un mes antes de que Fished cerrara la planta, la Ciudad de Phoenix presentó 467 cargos criminales contra la compañía, llevando multas de hasta $ 20,000 por pieza.

La demanda no afectó la operación de arena y grava de la compañía.