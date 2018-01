Hubo 25.339 homicidios, cifra inédita en dos décadas que supone aumento del 18,91 % respecto a 2016.

La violencia desplegada por los carteles del narcotráfico y materializada en hechos cada vez más espeluznantes contra sus propios rivales, civiles y periodistas debería ser el tema que delinee, muy por encima del resto, la actual campaña presidencial de México. Porque hasta ahora no se ha visto.

Al hacer un barrido por varios diarios del país, tras la publicación del más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que asegura que México cerró el 2017 con 25.339 homicidios dolosos, la cifra más alta registrada en los últimos 20 años (18,91 por ciento de aumento respecto al 2016), las portadas les siguen dando mayor despliegue a las discusiones entre los precandidatos sobre si pagar o no el muro que pide Donald Trump o las nuevas propuestas para activar la economía, sin mencionar una agenda específica de seguridad pública que detenga esa desenfrenada ola de violencia.

Pero ¿a qué se debe este incremento súbito en el número de homicidios en el país? “Por un lado, la estrategia contra las bandas criminales ha tenido sus límites en el sentido de que esta desarticulación se enfoca en los liderazgos, pero no en los subgrupos que resultan de las dislocaciones de estos carteles. En este sentido, tienes más grupos contendiendo por las rutas del tráfico de drogas, y junto con esta lógica de dislocación de lo grupos, que se vuelven más violentos y generan mayor nivel de daño social, tienes una ola de robos, secuestros e incluso feminicidios.

Hay una descomposición en términos tanto del Estado de derecho como en la fragilidad de las instituciones para hacer frente a los grandes retos del país”, explicó para EL TIEMPO Yadira Gálvez Salvador, profesora de la Universidad Autónoma de México (Unam).

Para la organización no gubernamental Semáforo Delictivo, el 75 por ciento de esos homicidios fueron ejecuciones del crimen organizado, relacionados con la lucha de ‘plata y plomo’ por el control de territorios. 2017 cerró con 18.989 ejecuciones del crimen organizado, un alza de 55 por ciento con respecto al año anterior.

Pero además de los homicidios, aumentaron todas las modalidades de crímenes incluidas en el informe del SESNSP: los secuestros, cifrados en 1.148, crecieron un 1,48 por ciento respecto a 2016; las extorsiones (5.649), un 6,76; los robos de vehículos con violencia (63.179), un 28,53 por ciento y los robos de vehículos sin violencia (123.717), un 5,73.

Según Erubiel Tirado, académico de la Universidad Iberoamericana, “existe un fracaso en la perspectiva de la estrategia de seguridad, por un modelo que no ha variado un ápice en los últimos 15 años”.

En el país aún sigue vivo el debate por la reciente Ley de Seguridad Interior promovida por Enrique Peña Nieto, la cual despierta inquietudes en organizaciones civiles porque perpetúa la presencia de los militares en las calles. Lejos de proponer una “solución real en materia de inseguridad, la norma actual implica una agenda que permite perpetuar las estrategias punitivas y, además, abre otras cuestiones relacionadas con la privacidad y la transparencia”, remarca Tirado.

En comparación con los gobiernos anteriores, “el de Peña Nieto ofreció un cambio en la forma en que se venía enfrentando a la delincuencia. Ofreció mayor inteligencia, menor visibilidad de las operaciones, en el sentido de menor presencia en las calles, en sí, una lógica de más inteligencia y operaciones precisas y quirúrgicas, pero ¿qué pasó en el camino? En realidad, la lógica se siguió yendo por lo que ya se hacía. Al mismo tiempo, los programas de prevención de la violencia en las áreas más desprotegidas se quedaron sin recursos, pero sobre todo porque el enfoque siguió siendo el mismo que venía heredado de la administración de Felipe Calderón”, agregó Gálvez.

Las cifras se dan a conocer cuando el país está volcado en un proceso electoral de cara a los comicios del primero de julio, en los que se elegirá al nuevo presidente, además de diputados, senadores, gobernadores y el jefe del gobierno de Ciudad de México. Analistas consideran que las miradas van a estar centradas en otros frentes, menos en el de la seguridad.