La Casa Blanca se enfrenta abiertamente contra los líderes de GOP para los comicios internos de 2018.

Por Hugo Laveen

El senador Jeff Flake estará buscando su segundo término en el Senado federal por Arizona en las primarias del 2018; pero dentro mismo de su partido que ahora se encuentra completamente dividido, tundra que enfrentar fuerte oposición.

Su principal oponente será la ex senadora estatal Kelli Ward, quien en las pasadas elecciones (2016) trató, sin éxito, de derrotar al senador John McCain; pero quien ahora cuenta en su respaldo con el apoyo de Trump y los ultraderechistas de Arizona.

Flake no estará solo. Con él estará prácticamente todo el instituto republicano, empezando por el líder de la mayoría en la Cámara Alta, el senador Mitch McConell (R-Ky).

Del lado de Ward estará Trump y su aparato manipulador.

Al presidente de los Estados Unidos le ha indignado el libro publicado por Flake, en el que culpa a su partido por la aparición del fenómeno Trump.

Inmediatamente después de la publicación del libro, Trump twitteó su apoyo a Ward para las primarias y dijo estar dispuesto a destinar $10 millones de dólares para derrotar a Flake. Recientemente uno de sus aliados firmó un cheque por $300,000 para la campaña de Ward.

Entre los objetivos de la visita de hoy a Arizona, Trump podría estar tratando de sepultar políticamente a Flake y apuntalar a Ward. Hay que recordar que para Trump fue fácil ganar las primarias de Arizona y en comicios generales ganó Arizona por 3,5 puntos en noviembre de 2016.

Ward es una política que sabe jugar sucio. Cuando desafió a McCain, lanzó uno de los ataques primarios más desagradables que habíamos visto. En el 80 cumpleaños de McCain, Ward continuó con las noticias por cable y lo llamó “débil” y “viejo” y no tan casual-mente que la esperanza de vida promedio de un hombre hoy es “menos” que 86 años, edad que McCain alcanzaría en su siguiente periodo.

McCain ha sido diagnosticado con cáncer de cerebro. Después de que su diagnóstico se anunciara en julio, Ward dijo en una entrevista radial que esperaba que su familia le aconsejara que “se fuera lo antes posible”.

Ward es la estratega de la trinchera de Trump en Arizona y está promoviendo una fuerte división dentro del Partido Republicano.

Pero la batalla por el Senado de Arizona será mucho más que palabras. Ambas partes están lanzando insultos y dinero el uno al otro, aparentemente en un suministro ilimitado. Y es probable que esto encenderá las diferencias y confrontaciones estatales de GOP e incrementará la presencia de Washington en Arizona… Lo que suceda en estas primarias del Senado en Arizona, definitivamente no se quedará en Arizona.