Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.— La Lotería de Arizona anunció que un residente de Mesa adquirió el boleto ganador de $8.4 millones del sorteo de Nochebuena de The Pick.

Una portavoz de la Lotería de Arizona dice que el ganador ha decidido permanecer en el anonimato durante 90 días, como lo permite una ley estatal promulgada en 2015. Después de 90 días, el nombre del ganador se hará público.

Por lo tanto, si aún no ha contactado con la Lotería de Arizona y ha reclamado el premio, no es el ganador, al menos no del premio mayor.

Pero eso no significa que deba tirar su boleto. Más de 14.000 jugadores de Arizona ganaron premios en efectivo en The Pick el sábado por la noche. Los premios van desde $ 3 a $ 2,000 dólares.

El premio mayor para el sorteo del miércoles para The Pick es de $ 1 millón.

Alguien en Arizona compró un boleto para The Pick por un valor de más de $8 millones, pero en este momento, la Lotería de Arizona no tiene idea de quién es la persona o dónde podría estar.

Si compraste un boleto para el sorteo de la Nochebuena en el QuikTrip del 1141 al sur de Crismon Road en Mesa, puedes tener el gran premio. Ahora, antes de hacer cualquier otra cosa, firme su boleto, si no lo ha hecho ya.

Los números ganadores fueron 2-11-12-18-31-32. El lote de 8,4 millones de dólares había estado rodando durante casi ocho meses, convirtiéndose en el segundo mayor premio mayor de The Pick este año.

“Es muy emocionante tener un ganador del premio mayor durante la temporada de vacaciones para el juego de Arizona The Pick”, dijo Gregg Edgar, director ejecutivo de Arizona Lottery, en una alerta de noticias. “Queremos agradecer al afortunado ganador por jugar la loteria”.

Sólo han pasado unos días, pero ese ganador no se ha presentado. Él o ella tiene seis meses para reclamar el premio como una anualidad de 30 años o un pago de suma global de $ 5.5 millones.