Las mujeres con niveles bajos de vitamina D podrían tener menos probabilidades de tener un bebé después de un tratamiento con técnicas de reproducción asistida (TRA) que las que tienen unos niveles normales de vitamina D, sugieren un nuevo estudio.

El hallazgo procedió de una revisión de 11 estudios publicados que contaron con un total de 2,700 mujeres que se sometieron a un tratamiento con TRA, que incluyen la fertilización in vitro y la transferencia de embriones congelados para lograr un embarazo.

Los investigadores británicos encontraron que las mujeres con niveles correctos de vitamina D tenían un 34 por ciento más de probabilidades de tener una prueba de embarazo positiva, un 46 por ciento más de probabilidades de lograr un embarazo clínico y un tercio más de probabilidades de dar a luz a un bebé vivo que las mujeres con unos niveles bajos de vitamina D.

No se encontró ningún vínculo entre los niveles de vitamina D y el aborto espontáneo, según el estudio, publicado el 14 de noviembre en la revista Human Reproduction.

Los investigadores, de la Universidad de Birmingham, indicaron que solo el 26 por ciento de las mujeres de los estudios tenían unos niveles suficientes de vitamina D.

También indicaron que los hallazgos solo muestran una asociación y no demuestran que los complementos de vitamina D mejoren las probabilidades de una mujer de tener un bebé después de un tratamiento con TRA.

“Aunque se ha detectado una asociación, el efecto beneficioso de la corrección de la deficiencia o insuficiencia de vitamina D debe ponerse a prueba con un ensayo clínico”, señaló el líder del estudio, el Dr. Justin Chu, profesor clínico académico de obstetricia y ginecología.

“Mientras tanto, las mujeres que desean tener un embarazo exitoso no deberían apresurarse a ir a la farmacia local para comprar complementos de vitamina D hasta que no sepamos más sobre sus efectos”, dijo Chu en un comunicado de prensa de la universidad.

“Es posible sufrir una sobredosis de vitamina D, y esto puede llevar a una acumulación demasiado alta de calcio en el cuerpo, lo que puede debilitar los huesos y causar daños al corazón y los riñones”, advirtió.

FUENTE: University of Birmingham