Por Hugo Laveen

Galveston, TX.— Un hombre de Texas encontró a una niña sola en un estacionamiento poco después de que alguien robara el vehículo de sus padres, dijo la policía.

Stephen Ward llamó a la policía cuando vio a la niña de 4 meses en un asiento para el automóvil el lunes por la noche.

“Me sorprendió”, dijo. “Vi este asiento para bebé en el medio del estacionamiento, y pensé que se veía un poco extraño”.

La policía de Galveston dijo que la madre y el padre de la niña conducían a una lavandería cerca de las 7 pm. Ellos descargaban su vehículo, haciendo viajes de ida y vuelta, cuando el sospechoso subió al vehículo y arrancó.

La policía dijo que en algún momento el ladrón se dio cuenta de que había un bebé en el asiento trasero y encontró un área bien iluminada para colocar al niño, a unas 10 cuadras de la lavandería.

Ward dijo que se dirigía a un restaurante Church’s Chicken cuando vio el asiento del bebé en un estacionamiento cercano.

“Simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto”, dijo Ward.

El bebé finalmente se reunió con sus padres. La policía aún no ha localizado el automóvil ni tiene un sospechoso.

El sargento Xavier Hancock advirtió a otros padres que sean más cautelosos.

“Si bien entendemos que las tareas domésticas pueden ser agobiantes, le advertimos nuevamente que no deje a su hijo en el automóvil ni siquiera momentáneamente porque esto puede suceder”, dijo el sargento Xavier Hancock.

Ward dijo que le da crédito a su amor por el pollo y las galletas por llevarlo al bebé.

“El verdadero héroe aquí es Church’s Chicken porque si no fuera por esos bizcochos de miel probablemente ni siquiera hubiera bajado por ese camino”, dijo. “Probablemente me hubiera ido a casa”.