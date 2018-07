Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Se ha encontrado a una mujer que desapareció de Phoenix soendo aun una niña en 1994.

Aleacia Stancil desapareció sin dejar rastro hace casi 24 años, dejando a la policía con pocas pistas. Es decir, hasta que su foto de progresión de edad fue reconocida claramente en todo el país.

Documentos policiales recientemente obtenidos arrojan luz sobre este caso.

Su madre, Toni Stancil, tuvo una vida difícil. Después de dejar la Fuerza Aérea, luchó con el consumo de drogas y recurrió a la prostitución.

Una noche de diciembre de 1994, Toni le dio a su hija de 9 meses, Aleacia, a un amigo, diciéndole que necesitaba unos días para “aclararse la cabeza”.

La niña fue pasando de persona a persona hasta que terminó con la policía, pero su identidad era desconocida.

Cuando Toni regresó dos días después, la bebé ya no estaba. Ella fue a la cárcel poco después y no denunció la desaparición de Aleacia hasta marzo de 1995. Para entonces, la niña estaba bajo el cuidado de los Servicios de Protección Infantil, pero la información nunca se conectó.

Toni fue encontrada asesinada ese mismo año. “Sin ese único testigo, estoy muy limitado en cómo proceder con la investigación”, dijo el detective William Andersen con la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía de Phoenix en una entrevista de 2013.

Avance rápido hasta 2014. Una mujer joven en Connecticut apareció en un hospital. Ella no tenía identificación y no sabía mucho sobre ella misma.

La enfermera lo encontró sospechoso y buscó en línea a personas desaparecidas. Encontró una foto de progresión de edad de Aleacia y llamó a la policía. La policía tomó su ADN para probarlo. Tres años más tarde, las pruebas regresaron a un partido.

Aleacia había sido adoptada, y ahora tiene un nombre diferente. Su abuela, Frances Ford, que ahora vive en Georgia, dice que Aleacia desea mantenerse fuera del centro de atención.

Ella dice que los dos pudieron reunirse en persona. A partir de esa reunión, dedujo que la vida de Alecia había sido complicada y confusa. Ford desea algún día tener una relación con ella.

“Me gustaría que todo el mundo supiera que estas cosas pueden pasarle a los niños, y que no todas las historias son felices para siempre, y eso no significa que provengan de alguien que no las quería o no me importó “, dijo Ford.