Por Hugo Laveen

Newport, Virginia.—La policía encontró recientemente el cuerpo de un anciano que murió hace años dentro de una casa adosada de Virginia.

Un vecino, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que el sobrino del hombre lo llamó y le preguntó si podía llevar a cabo un control de asistencia social.

El vecino dijo que notó un fuerte olor proveniente del interior de la casa cuando se acercó el 10 de febrero. Llamó a la policía de Newport después de llamar a la puerta varias veces sin que nadie respondiera.

Los oficiales que respondieron dijeron que encontraron el cuerpo de un hombre dentro de la casa y sospechan que había estado muerto por “múltiples” años. La policía también cree que el hombre tenía cerca de sesenta años.

WTKR habló con otros vecinos que piensan que la situación es extraña. Algunos pensaron que el hombre posiblemente podría haber sido enviado a un hogar de ancianos o se había mudado con su familia, pero en cambio él estaba dentro de su casa todo el tiempo.

“Llegó el verano y no olimos nada”, dijo un vecino.

El vecino que hizo el control de asistencia social y llamó a la policía dijo que la familia del hombre está en California y vivía solo cuidándose a sí mismo.

Dijo que la última vez que se vieron fue hace unos dos años. “Estaba muy aislado. No quería que lo molestaran mucha gente “.

La policía cree que no hubo ningún juego sucio que implique la muerte del hombre.