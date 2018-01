Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La policía está investigando el descubrimiento de un cuerpo en una carretera de Phoenix cerca de dos escuelas a primera hora de la mañana del jueves.

Los oficiales respondieron a un control de asistencia social en el área de las avenidas 31 y Alice, que está al sur de la Avenida Dunlap, poco después de las 5 de la mañana.

Cuando llegaron, encontraron a un hombre adulto muerto en el medio de la calle justo detrás de Cortez High School y Alta Vista Elementary School.

La policía en la escena dijo que un residente del área vio por primera vez el cuerpo cuando ella estaba afuera a dar un paseo. Debido a que todavía estaba oscuro, inicialmente pensó que lo que vio fue simplemente una pila de ropa.

Poco tiempo después, ella notó los zapatos del hombre y se dio cuenta de que estaba viendo a una persona. Ella creía que él estaba dormido y no quería despertarlo.

Cuando el ruido de la motocicleta de su marido no despertó al hombre, ella supo que algo andaba mal y llamó al 911.

Los oficiales no han identificado al hombre pero creen que podría ser una persona sin hogar que frecuenta el área.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa determinará cómo murió el hombre.

“Los investigadores se encuentran en las primeras etapas de búsqueda de hechos”, dijo la detective Marianne Ramirez del Departamento de Policía de Phoenix.

Por ahora, la policía llama a esto una investigación de muerte desconocida.