Por Hugo Laveen

Casa Grande, AZ.— Lo que parece ser una cápsula espacial ha sido encontrada cerca de Casa Grande, causando gran revuelo, el lunes.

El Departamento de Seguridad Pública recibió llamadas alrededor de las 7:30 de la mañana acerca de un objeto que parecía que había caído del cielo y aterrizó en un campo cerca de la Interestatal 10 en la salida 190, que está cerca de McCartney Road.

Un oficial del DPS publicó una foto de lo que parecía ser una cápsula espacial como las que llevaron a los astronautas a la Tierra desde las primeras misiones espaciales de la NASA, años antes del programa de lanzadera, que terminó en 2011.

“Se ve directamente de los videos espaciales [sic] de los años 60”, dijo un espectador que nos envió un correo electrónico sobre la cápsula espacial.

Esa cápsula espacial, sin embargo, nunca ha salido de la atmósfera de la Tierra y nunca llevó a un astronauta en ninguna parte.

Sin embargo, fue una vez, un vehículo de transporte, en el que durante el tránsito se batía cemento.

“Tras la inspección, los oficialess encontraron que alguien había colocado el conjunto del vaso de un camión de cemento en un campo”, dijo el portavoz del DPS Quentin Mehr en un correo electrónico. “Se unieron un paracaídas y pintaron el vaso para que parezca una cápsula espacial. No se sabe quién es el artista”.

En realidad, lo es. Hay un nombre pintado debajo de la “puerta” de la cápsula dijo el capitán J. Millard.

En la página de Facebook de Voices Through Art, mientras tanto, algunos posts documentaban la creación de la capsula espacial casa Grande durante el fin de semana. También había un selfie del artista, Jack Millard, con oficiales del DPS publicados el lunes por la mañana.

Millard publicó sobre la creación de la cápsula espacial de Casa Grande en Instagram, así, explicando cómo obtuvo el permiso del propietario de la tierra en la que la mezcladora de cemento había sido abandonada. “Se ve directamente de los videos espaciales de los años 60” [sic].

“No es una idea original, pero me hace reír”, dijo Millard, sonriente, en el video de Instagram.”Voy a pintar esa vieja mezcladora de cemento para que parezca una cápsula que podría haber aterrizado justo al lado de la carretera. Estoy muy emocionado por eso”.

Y así es como nace una instalación de arte en el camino.

La cápsula espacial es una toma diferente de las piezas de Pequeños Barcos de Esperanza de Millard, que han surgido en varios lugares que están cerca de algún tipo de fuente de agua.

“Puede traer curiosidad, asombro y un poco de alegría a aquellos que viajan por ese camino”, escribió en la página de Pequeños Barcos de Esperanza, describiendo la cápsula espacial como “Un estilo diferente” de pequeño bote de esperanza “.

Según Facebook, “Little Boats of Hope es un proyecto de arte en curso para traer esperanza al mundo en este momento de incertidumbre”.

Un cortometraje de Millard sobre sus piezas de Little Boats of Hope fue proyectado en el Festival Internacional de Cine de Chandler el mes pasado.

Casa Grande esta a un poco menos de una hora al sureste de Phoenix a lo largo de I-10. La cápsula espacial está cerca de la salida 190, que está a pocos minutos al norte de Florence Boulevard y el Promenade de Casa Grande.