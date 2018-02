Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Se descubrió el domingo por la tarde que hay una conexión de Arizona con la colisión fatal Amtrak, que tuvo lugar alrededor de las 2:35 de la madrugada en Carolina del Sur.

Una de las familias de las víctimas vive en Mesa y nos dice que están sorprendidas por las noticias. Están enojados, y en sus palabras dicen, “ya es suficiente”.

Este accidente de madrugada es el último incidente fatal para Amtrak en las últimas semanas. Una de las víctimas de la colisión de hoy es el ingeniero de 54 años Michael Kempf de Savannah Georgia.

“Era un tipo realmente bueno”, dice el hermano de Michael, Rich Kempf.

En una entrevista exclusiva, Rich nos dice que estuvo cerca de su hermano y habló con él casi a diario. Él dice que Michael es un entrenador experimentado con unos 20 años en su haber, y que a menudo hablaba sobre cuestiones de seguridad en Amtrak y tenía que soportar largas horas.

“Es tan raro”, dice Rich. “Todo se trata del momento de suceder, finalmente sucedió”.

Él dice que Michael sufría de trastorno de estrés postraumático después de haber estado involucrado en varios accidentes fatales con Amtrak, y que el trauma de estos incidentes se estaba produciendo rápidamente.

“Necesitan hacer algo al respecto”, dice Rich. “¿Cómo intentas ahorrar dinero? ¿Cómo ahorras dinero? ¿Cuánto dinero necesitas para ganar dinero?”

Rich dice que Amtrak requiere que su hermano haga su trabajo durante seis horas. “Con Amtrak haciendo sus recortes y todo lo que están lastimando por los ingenieros”, explica Rich.

También dijo que Michael estaría despierto durante 24 horas seguidas, con exceso de trabajo y estresado. “Seguí así, siempre lo tuve”, mantén los ojos abiertos para las personas que están volando el cruce porque generalmente ocurre cuando ocurren accidentes, personas que intentan competir en el tren “.

Rich dice que no recibió una llamada de Amtrak esta mañana. Pero él dice que no son noticias reconfortantes, ya que él y su familia, y especialmente su madre, se están recuperando de esta tremenda pérdida. “Ella está bastante alterada al respecto”. Se supone que los padres no deben enterrar a sus hijos “, dice.

Rich dice que siente lástima por todas las víctimas en este accidente, por el otro conductor que perdió la vida. A través de las lágrimas, Rich tiene un mensaje final para su hermano mayor: “Te amo”.